Президент Трамп поздравил Анджея Дуду с переизбранием

14.07.2020, 5:26, Новости дня

Президент Дональд Трамп в понедельник поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши.

В минувшем месяце Дуда стал первым зарубежным лидером, принятым президентом Трампом с момента начала пандемии коронавируса.

«Поздравляю моего друга, президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием! Буду рад продолжить нашу важную совместную работу по многим вопросам, включая оборону, торговлю, энергетику и телекоммуникационную безопасность!» – написал Дональд Трамп в «Твиттере».

Дуда победил на президентских выборах, оставшись у власти в Польше еще на пять лет.

После встречи лидеров США и Польши в Овальном кабинете, Трамп сказал журналистам, что он может перебросить часть американских войск в Польшу из Германии и что этот шаг послужит мощным сигналом для России.

Трамп также рассказал, что он и Дуда обсуждали проект строительства атомной электростанции в Польше.