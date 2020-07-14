 

Макконнелл: в Сенате пройдут дебаты о новом пакете экономической помощи

14.07.2020, 5:26, Новости дня

В Сенате на следующей неделе начнутся дебаты по поводу пятого законопроекта о борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник заявил Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате.

«На следующей неделе мы начнем обсуждение нового законопроекта», – сказал Макконнелл в интервью радиостанции WRVK в своем родном штате Кентукки.

Макконнелл добавил, что законопроект, который еще не был обнародован, вероятно, вызовет больше споров, чем предыдущие четыре пакета помощи. В общей сложности государство выделило более 3 триллионов долларов на выплату бизнес-кредитов, пособий по безработице и прямых выплат жителям США.

Макконнелл предположил, что законопроект будет принят до каникул, на которые Конгресс уйдет в августе.

Среди республиканцев, в том числе в Белом доме и в Конгрессе, существуют разногласия относительно параметров нового пакета помощи, в том числе, по поводу необходимости еще одного раунда прямых выплат.

По словам Макконнелла, речь идет о законопроекте стоимостью не более 1 триллиона долларов, в то время как демократы в Палате представителей еще в середине мая проголосовали за пакет экономической помощи на 3 триллиона долларов.



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