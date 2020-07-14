“Ужгородской области приготовиться”. Фотожабы на ошибку Офиса президента, где Волынскую область назвали Луцкой
14.07.2020, 5:20, Новости дня
Френди, якщо вам подобається ця фотожаба, то просто зайдіть на сайт та проголосуйте за неї. Дякую!!Алексей Голобуцкий
Posted by Олексій Петрович Голобуцький on Pühapäev, 12. juuli 2020
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Posted by Алексей Голобуцкий on Pühapäev, 12. juuli 2020
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Posted by Алексей Голобуцкий on Pühapäev, 12. juuli 2020
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Posted by Alex Golobuckij on Esmaspäev, 13. juuli 2020
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Источник: Andrei Gvozdikovsky / Facebook
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Posted by Баба і кіт on Esmaspäev, 13. juuli 2020
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Зразкова область часів бубочки
Posted by Баба і кіт on Esmaspäev, 13. juuli 2020
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Президент з Луцької зразу поїхав в Ужгородську область #дурдом
Posted by durdom.in.ua on Esmaspäev, 13. juuli 2020
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Луцька область, Кемська волость,- немає ніякої різниці. Ми у “95-му кварталі” академієв не кінчали.
— Московiя, країна Моксель (@shadowshadow301) July 12, 2020
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Офіс Президента запостив відос з титром “Луцька область”.
Ужгородській області приготуватися.
— Danylo Mokryk (@DMokryk) July 12, 2020
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Posted by Олександр Бабак on Pühapäev, 12. juuli 2020
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Луцька область – це навіть крутіше столиці Канади Торонто pic.twitter.com/8eZtePJf2H
— синій кіт (@syniy_kit) July 12, 2020
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