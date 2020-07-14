 

“Ужгородской области приготовиться”. Фотожабы на ошибку Офиса президента, где Волынскую область назвали Луцкой

14.07.2020, 5:20, Новости дня

Френди, якщо вам подобається ця фотожаба, то просто зайдіть на сайт та проголосуйте за неї. Дякую!!Алексей Голобуцкий

Posted by Олексій Петрович Голобуцький on Pühapäev, 12. juuli 2020

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Posted by Алексей Голобуцкий on Pühapäev, 12. juuli 2020

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Posted by Алексей Голобуцкий on Pühapäev, 12. juuli 2020

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Posted by Alex Golobuckij on Esmaspäev, 13. juuli 2020

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Источник: Andrei Gvozdikovsky / Facebook

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Posted by Баба і кіт on Esmaspäev, 13. juuli 2020

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Зразкова область часів бубочки

Posted by Баба і кіт on Esmaspäev, 13. juuli 2020

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Президент з Луцької зразу поїхав в Ужгородську область #дурдом

Posted by durdom.in.ua on Esmaspäev, 13. juuli 2020

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Луцька область, Кемська волость,- немає ніякої різниці. Ми у “95-му кварталі” академієв не кінчали.

— Московiя, країна Моксель (@shadowshadow301) July 12, 2020

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Офіс Президента запостив відос з титром “Луцька область”.

Ужгородській області приготуватися.

— Danylo Mokryk (@DMokryk) July 12, 2020

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Posted by Олександр Бабак on Pühapäev, 12. juuli 2020

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Луцька область – це навіть крутіше столиці Канади Торонто pic.twitter.com/8eZtePJf2H

— синій кіт (@syniy_kit) July 12, 2020

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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