Макрон подтвердил свой визит в Киев – посол Франции в Украине

14.07.2020, 5:20, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил желание приехать с визитом в Украину по приглашению президента страны Владимира Зеленского. Об этом сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает “Укринформ” 13 июля.

По его словам, Макрон планирует приехать в Украину в ближайшее время, но точная дата визита не определена.

“Вопрос о конкретных возможных сроках прорабатывается, но в условиях коронакризиса, который несколько нарушает планы, более точно говорить трудно”, – отметил дипломат.

По информации “Укринформа”, визит Макрона в Украину обсуждали в Париже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн.