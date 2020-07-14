Sky News – Джонсон намерен обязать британцев ходить за покупками в масках

14.07.2020, 4:54, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается ввести обязательное использование масок в магазинах, пишет Sky News. Издание отмечает, что сейчас британцам рекомендуется носить маски только в общественном транспорте, при этом правительство ранее заявляло о неэффективности такой защиты от коронавируса.



Reuters

Борис Джонсон заявил, что британцам следует надевать маски в магазинах, потому что они помогают контролировать распространение коронавируса, пишет Sky News. Ранее правительство критиковали за противоречивые сообщения по поводу этого средства защиты: в Великобритании их обязаны надевать в общественном транспорте, но не в магазинах.

Как рассказывает издание, в понедельник премьер-министр объявил, что на этой неделе рекомендации могут измениться: правительство сообщит подробности через несколько дней. Он подтвердил, что всё больше фактов свидетельствуют о важной роли масок во время пандемии коронавируса. По словам Джонсона, ношение масок имеет «большое значение» не только в общественном транспорте, но и в закрытых помещениях, где можно контактировать с незнакомыми людьми. Глава правительства посоветовал надевать средства защиты в магазинах и описал их использование как «дополнительную гарантию» для того, чтобы коронавирус не возвращался и не выходил из-под контроля.

На данный момент официальные рекомендации британского правительства указывают, что ношение маски, по данным исследований, не защищает от коронавируса. В тоже время отмечается, что при бессимптомном заболевании маска позволит немного защитить тех, кто находится вблизи. Лейбористы и консерваторы призывают правительство как можно скорее определиться со своей позицией по поводу этого средства защиты, пишет Sky News.