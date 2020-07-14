 

Guardian – «повысить налоги таким, как мы» — группа олигархов предложила способ преодолеть экономический ущерб от коронавируса

14.07.2020, 4:54, Новости дня

Группа из 38 миллионеров попросила поднять налоги для богатых ради восстановления мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19, пишет The Guardian. В опубликованном письме олигархи признают, что не принимали непосредственного участия в борьбе с коронавирусом, однако могут и хотят поделиться деньгами, чтобы помочь правительствам преодолеть кризис.


Reuters

Группа самых богатых людей мира призвала немедленно и на постоянной основе поднять налоги для себя и других представителей обеспеченной элиты, чтобы помочь экономике восстановиться после коронакризиса, пишет в эксклюзивной статье The Guardian.

Как рассказывает издание, 83 олигархов написали письмо с просьбой к властям значительно «повысить налоги таким, как мы» — миллионерам, которые должны сыграть «решающую роль в исцелении нашего мира». Среди указанных имён значится сооснователь марки мороженого Ben & Jerry’s Джерри Гринфилд, наследница Disney Эбигейл Дисней, основатель The Warehouse Group и второй богатейший человек Новой Зеландии сэр Стивен Тиндалл, британский сценарист и редиссёр Ричард Кёртис и ирландский венчурный капиталист Джон О’Фаррелл, который заработал миллионы, инвестируя в компании Кремниевой долины.

Авторы послания признают, что не ухаживают за больными в реанимациях, не водят машины скорой помощи, не работают в магазинах и не работают в доставке еды. «Однако у нас есть деньги, много денег. Денег, которые крайне необходимы сейчас и будут необходимы в ближайшие годы, когда наш мир будет восстанавливаться после этого кризиса», — объясняют свою позицию миллионеры. По их словам, экономические последствия пандемии растянутся на десятилетия и могут «ввергнуть ещё полмиллиарда людей в нищету».

В своём послании миллионеры утверждают, что проблемы, которые вызвала и выявила пандемия COVID-19, нельзя решить благотворительными взносами, какими бы щедрыми они ни были. «Главы правительств обязаны взять на себя ответственность по сбору необходимых нам средств и справедливо их тратить», — говорится в письме. Его авторы считают, что все люди находятся в огромном долгу перед теми, кто работал на передовой в борьбе с коронавирусом. При этом, по их наблюдениям, «самым необходимым работникам сильно недоплачивают за их ношу».

Как отмечает The Guardian, публикация письма предваряет собрание министров финансов и глав центробанков стран «Большой двадцатки», которое пройдёт на предстоящих выходных. Группа миллионеров призывает политиков «заняться глобальным неравенством и признать, что повышение налогов на богатых и более прозрачные международные налоги необходимы для эффективного долгосрочного решения». 



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