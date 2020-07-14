 

Самолету «Победы» пришлось приземлиться из-за курильщицы

14.07.2020, 4:30, Новости дня

Из-за женщины, курившей на борту самолета авиакомпании «Победа», пришлось совершить вынужденную посадку, сообщили источники.

Самолет, который летел из Мурманска в Москву, приземлился в Петрозаводске, из-за курения в салоне «высадили пассажира», сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«Пассажир передан сотрудникам полиции», – сообщил источник, добавив, что самолет продолжил рейс.

Источник в авиакомпании сообщил, что женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма.



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