Самолету «Победы» пришлось приземлиться из-за курильщицы
14.07.2020, 4:30, Новости дня
Из-за женщины, курившей на борту самолета авиакомпании «Победа», пришлось совершить вынужденную посадку, сообщили источники.
Самолет, который летел из Мурманска в Москву, приземлился в Петрозаводске, из-за курения в салоне «высадили пассажира», сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
«Пассажир передан сотрудникам полиции», – сообщил источник, добавив, что самолет продолжил рейс.
Источник в авиакомпании сообщил, что женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма.
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