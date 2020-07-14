США осудили насилие на армяно-азербайджанской границе
14.07.2020, 4:20, Новости дня
Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на международно признанной границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Госдепартамента.
«Мы настоятельно призываем стороны немедленно прекратить применение силы, использовать существующие прямые линии связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и строго соблюдать режим прекращения огня», – говорится в заявлении, с которым выступила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.
«Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены оказанию сторонам помощи в достижении прочного мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Мы будем продолжать активно участвовать в усилиях по достижению этой цели», – подчеркивается в документе.
В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается и то, что в регион должны быть возвращены наблюдатели ОБСЕ.
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Русская служба «Голоса Америки»
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