VOAэкспресс – 13 июля 2020

14.07.2020, 4:20, Новости дня

Washington Redskins

После многолетних протестов и противоречий вашингтонская футбольная команда Redskins («Краснокожие») в понедельник заявила, что отказывается от своего названия в связи с критикой по поводу того, что оно является оскорбительным для коренных американцев.

Эксперты: Путин может не остаться у власти до 2036 года

В Институте изучения внешней политики состоялась дискуссия «Конституционные изменения в России и путинизм 3.0»

Disney

Руководство тематических парков Disney World решило своеобразно бороться с теми, кто нарушает меры профилактики от заражения коронавирусом. Тем, кто не носит в парке защитные маски, не будут выдавать фотографии с американских горок, а диснеевские персонажи, раньше проходившие по парку парадом, теперь делают это на значительном расстоянии друг от друга.

Приговор как повод для гибридной радости

“Условное счастье”, “постыдные слезы радости”, “обрадоваться приговору”. Ксения Туркова — о новом словаре, который описывает новые эмоции