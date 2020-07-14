 

Больше никаких “Краснокожих”. Команда по американскому футболу объявила о переименовании

14.07.2020, 4:15, Новости дня

13 июля четырехкратный обладатель Супербоула (главный приз в американском футболе) “Вашингтон Редскинз” (“Вашингтонские краснокожие”) объявил на своем сайте, что с нового сезона будет выступать под новым названием.

Также будет изменен логотип клуба – сейчас на нем изображен коренной житель Америки в национальном головном уборе.

Новое имя выбирается не меньше чем на 100 лет, добавили авторы сообщения. Пока не ясно, каким оно будет.

3 июля “Вашингтон Редскинз” сообщил о проверке соответствия своего названия политике клуба.

По сведениям телеканала CBS, с инициативой провести такую проверку выступил генеральный спонсор клуба, международный почтовый оператор FedEx, которому принадлежат права на название арены в окрестностях столицы США, где выступают “Краснокожие”. В FedEx мотивировали просьбу о смене названия давлением из-за связи с брендами и эмблемами, имеющими отношение к расизму.

При этом, напоминает CBS, опрос в 2016 году показал, что девять из 10 представителей коренных народов Америки не усматривают ничего оскорбительного в названии футбольной команды.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные географические названия, СМИ меняют политику в сторону максимальной толерантности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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