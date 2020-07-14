 

Бацман: Ироничный материал про все скандалы этой Рады я бы назвала “Некачественные корабельные сосны по $100”

14.07.2020, 4:15, Новости дня

Вероятность досрочных выборов парламента – это скорее угрозы президента Владимира Зеленского, потому что ему нужно навести порядок во фракции “Слуга народа”, представители которой не перестают попадать в скандальные истории, заявила главред издания “ГОРДОН” Алеся Бацман 13 июля в эфире телеканала “Наш”.

“Мы же понимаем, что, если выборы пройдут осенью, такой результат партия власти уже не получит.  А если выборы пройдут весной, и такой результат, как осенью был бы, тоже не получит. Поэтому говорить о том, что досрочные выборы Верховной Рады выгодны власти, я бы не стала. Мне ближе позиция, что это пугалка про досрочные выборы сегодня в руках президента или Офиса президента для того, чтобы все-таки каким-то образом дисциплинировать свое же большинство – абсолютно разгулявшееся, зарвавшееся, наглое”, – объяснила она.

Журналистка добавила, что такие – не все из депутатов фракции, но их очень много.

“И скандалы, в которые попадают постоянно представители партии власти, – совершенно бездарные, глупые, смешные. Вот если бы я сейчас писала ироничный обзорный материал по поводу всех скандалов Верховной Рады этого созыва, я бы, наверное, назвала этот текст “Некачественные корабельные сосны по $100″. Столько [нардеп Богдан] Яременко собирался платить проститутке?” – напомнила главред.

ВИДЕОВидео: НАШ / YouTube

23 июня во время пресс-конференции в Николаеве  главы партии Александр Корниенко и глава фракции “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание “НикВести”. Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение “баба рабочая, как корабельная сосна”. 

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую “Слуга народа” рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской. 

При этом сразу после публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. 

Домбровская сказала, что получила извинения от Корниенко и считает инцидент исчерпанным. “Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме”, – отметила она.

Издание “Буквы” 30 октября прошлого года опубликовало переписку нардепа от “Слуги народа” Богдана Яременко с проституткой, с которой он договаривался о встрече во время работы в сессионном зале Верховной Рады. После публикации фото в СМИ Яременко заявил, что он специально провоцировал журналистов, потому что они “подсматривают в телефоны”. 

Позже “Буквы” опубликовали фото еще одной подобной переписки, после чего Яременко удалил пост о провокации и извинился перед семьей, фракцией и президентом.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / В США вспомнили про портянки в советской армии

15.06 / Прилучный и Муцениеце официально развелись

13.05 / Школам в РФ рекомендовано отменить общие для учеников перемены

16.05 / Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

04.07 / В Петербурге блогер разбил Lamborghini, который должен был стать призом

14.06 / Стрельба произошла в Атланте на фоне беспорядков

07.07 / Турция начала новые испытания С-400 против американских истребителей

05.07 / Яценюк отреагировал на информацию о своем назначении главой НБУ

14.06 / France 3 – сыр может стать новым помощником в борьбе с коронавирусом

07.06 / Онищенко призвал к отмене режима самоизоляции в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска