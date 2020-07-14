 

Мнение: Вот так ЗОЖ, ядрена вошь!

14.07.2020, 4:05, Разное

Повстречал в живой природе необычную разновидность приверженцев здорового образа жизни… или, скорое, моды на него, на ЗОЖ. А дело было так. Лето. Парк. Карантину конец. Иду… прогуливаюсь. Дышу свежим, так сказать воздухом. И вот…

И вот мое внимание привлекает идиллическая картина достойная пера самого ВильЯма Шекспира – девушка и юноша, уединившись на лавочке мило воркуют о своем.

Что не так? Вроде все хорошо. Как в анекдоте про Штирлица – ничто не выдавало опытного разведчика, кроме парашюта, в моем случае ничто бы не привлекло мое внимание к этой парочке, кроме того, что они оба были с велосипедами, в спортивной форме и…

… и оба курили!

То есть они передвигаются на велосипедах, типа для здоровья и все такое, в частности приехали в парк, чтобы покурить ;))

Вот такой выходит ЗОЖ. Странный, не правда ли?

Источник: Достало



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