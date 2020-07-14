SAT против ЕГЭ

14.07.2020, 3:56, Разное

Как американские выпускники поступают в университеты в условиях пандемии?

Выпускники американских школ 2020 года оказались в лучшей ситуации, чем их российские сверстники. Дело в том, что SAT (Scholastic Aptitude Test) и SAT Subject Tests, аналоги российского ЕГЭ, проводятся несколько раз в год, дедлайны приемных комиссий университетов обычно в декабре-январе. Будущие студенты еще в марте-апреле получили ответы от тех университетов, куда подавали заявления.

В отличие от российской практики, американские школьники сдают стандартизированные тесты осенью, поступают в университет весной, а заканчивают школу в начале лета. В США стандартизированные экзамены служат только для целей поступления в вузы и не являются выпускными экзаменами, как в России.

Российские выпускники школ в этом году сдают ЕГЭ в июле, после голосования по поправкам в Конституцию. В то же время организация, проводящая SAT, (College Board), отменила сдачу экзаменов весной 2020 года, даты проведения тестирования для выпускников школ 2021 года были назначены на 29 августа, 26 сентября, 3 октября, 7 ноября, 5 декабря. В апреле рассматривалась идея проводить экзамены в режиме онлайн с использованием прокторинговых сервисов, позволяющих контролировать поведение абитуриентов, но в начале июня было принято решение отказаться от онлайн-формата из-за проблем с доступом к интернету у многих выпускников школ.

Университетам было предложено сделать требование о предоставлении результатов тестирования опциональным.

Проблема в том, что из-за отмены ограничительных мер в большинстве штатов наблюдается резкий рост количества новых заболеваний — 24 июня это число составило 34 тысячи новых случаев в день. Среди штатов, где имеется устойчивое снижение, — Нью-Джерси (здесь с апреля до конца июня количество новых случаев снизилось с 3 тысяч до 200) и Нью-Йорк (с 10 тысяч до 500) при резком увеличении количества тестов.

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Учитывая проблему пандемии, американские университеты оказались довольно гибкими не только в переходе на дистанционное преподавание, но и в определении критериев отбора абитуриентов. Две сотни университетов, среди которых Гарвард, Нью-Йоркский университет, Университет Техаса в Остине, Университет Джорджа Вашингтона, университеты штата Калифорния, Университет Ратгерса, дали возможность выпускникам 2021 года не сдавать либо SAT, либо SAT Subject test при подаче документов осенью 2020 года. При отборе будущих студентов будут учитываться такие факторы, как оценки в школе, рекомендательные письма от учителей, волонтерская деятельность и т.п.

Впрочем, это усиливает проблему неравенства возможностей, обострившуюся на фоне расовых волнений. Дело в том, что школы в США финансируются из налогов на имущество в конкретном школьном округе; соответственно,

дети из благополучных районов оканчивают хорошие школы с высококлассными учителями, которые обладают хорошей репутацией в приемных комиссиях университетов,

дети из бедных районов не имеют шансов поступить в университет, за исключением тех, кто может рассчитывать на спортивную стипендию.

Проблема стандартизированного тестирования состоит в том, что оно также дает преимущество детям из обеспеченных семей. Во-первых, родители нанимают репетиторов, которые натаскивают отпрысков на тест. Во-вторых, родители, имея доступ к высокооплачиваемым психологическим/психиатрическим услугам, обеспечивают для своих детей письма от врачей с диагнозом о том или ином учебном недостатке (learning disorder), что позволяет сдавать экзамены с увеличенным количеством времени или вообще без лимита. По собственному опыту сдачи и подготовки к GRE (General Records Examination, экзамен в магистратуру/аспирантуру в США в 2008–2016 годах) могу сказать: когда я решал задачи по математике с установленным лимитом в 30 минут из специального учебника, я мог правильно решить половину заданий, когда же решал задания без временных ограничений, правильно решал две трети заданий. Я не мог получить письмо от врача, дающее мне право сдавать экзамен в льготных условиях.

Российское руководство в лице Рособрнадзора и Министерства науки и высшего образования РФ пренебрегает здоровьем выпускников и проводит ЕГЭ в разгар пандемии.

Единственным верным аспектом решения по ЕГЭ является его отмена для тех, кто не собирается поступать в вузы.

Представляется, в будущем ЕГЭ можно проводить с тем же целеполаганием, что и SAT — оценка компетенций абитуриентов вузов.

Сергей Костяев

преподаватель Университета Ратгерса, США