«Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине

14.07.2020, 3:53, Новости дня

Долги теплопроизводителей могут привести к проблемам в отопительный сезон на Украине, сообщила компания «Нафтогаз».

Компания подчеркнула, что в связи с «ненадлежащими расчетами за газ» возникает «угроза для поставки тепла потребителям в отопительный период».

«Нафтогаз» заявил, что это «абсолютно недопустимо», передает ТАСС.

Уточняется, что в список должников входят 109 из 1316 предприятий.

В марте сообщалось, что антимонопольный комитет Украины рассматривает дело против «Нафтогаза», касающееся возможного завышения цен на газ для промышленности, что, в свою очередь, привело к росту цен для населения страны.