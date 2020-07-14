 

«Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине

14.07.2020, 3:53, Новости дня

Долги теплопроизводителей могут привести к проблемам в отопительный сезон на Украине, сообщила компания «Нафтогаз».

Компания подчеркнула, что в связи с «ненадлежащими расчетами за газ» возникает «угроза для поставки тепла потребителям в отопительный период».

«Нафтогаз» заявил, что это «абсолютно недопустимо», передает ТАСС.

Уточняется, что в список должников входят 109 из 1316 предприятий.

В марте сообщалось, что антимонопольный комитет Украины рассматривает дело против «Нафтогаза», касающееся возможного завышения цен на газ для промышленности, что, в свою очередь, привело к росту цен для населения страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Посол Словакии в Минске объяснил участие в параде Победы и подал в отставку

13.06 / У Резникова, Ермака, Тарана и Ткаченко коронавирус не обнаружили – Офис президента

16.06 / Германский партнер Газпрома оценил новые санкции США против «Северного потока – 2»

10.05 / “Спасибо за освобождение, но…”: европолитиков понесло

22.06 / Туроператоры снизили цены на путешествия по РФ на 30%

17.05 / В Винницкой области пьяная женщина на Opel сбила мать с двумя детьми

28.06 / Леонид Рошаль проголосовал по поправкам к Конституции России

14.05 / Путину рассказали о лечении Заворотнюк

09.06 / “Прицепились к социальному такси” – Илья Яшин рассказал о внезапной проверке прокуратуры в возглавляемом им муниципалитете

04.06 / На Алтае подростки жестоко избили сверстника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска