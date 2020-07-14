Мнение: О маленьких слабостях обнулённого президента великой страны

14.07.2020, 3:38, Разное

Давняя история, рассказанная надёжным источником, внезапно вспомнилась. Лет без малого 18 назад один тогда нестарый президент скромно праздновал своё 50-летие. Где-то на 500 гостей. Среди них был очень талантливый дирижёр, ныне тоже здравствующий.

И вот маэстро захотел сказать тост в честь юбиляра… Тогда всё было демократичней и проще, чем сейчас, и к телу дирижёра пропустили. С бокалом красного вина. Закончив здравицу, дирижёр выразительно поднял бокал и… по какой-то причине всё его содержимое выплеснулось на белоснежный пиджак тостуемого.

Все вдруг замолкли. Возникла неловкая пауза. И чтобы сгладить её, маэстро громко произнёс:

– А вот на себя – ни капли. Виртуоз!

После чего присутствующие как-то выдохнули и облегчённо засмеялись, а президент… просто сменил пиджак. Веселье пошло по-новой.

Рассказчик, человек вхожий, во вранье замечен не был, да и пересказал он этот забавный эпизод ещё в те благословенные времена, когда в Уголовном кодексе РФ не было статей за репосты, а по НТВ шла программа «Куклы». Так что…

Но к чему эти воспоминания о былом? Какая связь у них с современностью?

А вот какая.

Если посмотреть на хронологию так называемого «тразита власти», начавшегося чуть ли не год назад, нельзя не заметить той непоследовательности, нелогичности, внутренней противоречивости, с которой он идёт. Весь прошлый год взаимоисключающие сценарии и концепции мусолились в узких кругах и на публике. В ноябре-декабре одна из них, известная как «белорусский вариант» вроде бы начала реализовываться, но… Пришлось дать отбой ввиду несговорчивости «стратегического партнёра».

А поскольку процесс пошёл, пришлось всё менять на ходу, и главным стал «казахский сценарий» – с переформатированием федеральной власти, выстраиванием системы сдержек и противовесов и назначением преемника. В эту канву вполне чётко легли отставка правительства, конституционная реформа, учреждение Госсовета и расширение полномочий парламента, Конституционного суда, прокуратуры и Совбеза. Но – что-то опять пошло не так. Причём сразу: в период с 15 января по 10 марта из Кремля звучали довольно противоречивые сигналы: то о необходимости опоры на институты вместо персоналий, то нежелательности ограничивать во многом персонифицированную #власть президента, то о необходимости Бога и Победы в Конституции…

И в итоге под видом конституционной #реформы протаскивается вариант совсем уж «африканский» – с де-факто пожизненным президентством Владимира #Путин­а в виде исключения. Чисто персоналистский. Возможно, даже не прикрытый фиговым листочком всенародного одобрения.

Получается, что всесильный и всемогущий «авторитарный» лидер не смог ни договориться, ни сторговаться ни с «партнёром», ни с элитами, ни даже с ближайшим своим окружением о технологии транзита. Оттого и все колебания генеральной линии…

И вот как тут не вспомнить ещё один давний эпизод!

Пять лет спустя предыдущей истории, выйдя на престижную московскую сцену, чтобы получить заслуженную награду, актёр и режиссёр Пётр Мамонов неожиданно произнёс шокировавшие всех слова:

– Мой внук наверняка станет подсобным рабочим на нефтяной вышке, которой будет управлять китаец. А #Путин что? Он хлюпенький, он разведчик. Что он может?

Времена тогда уже сильно поменялись, и этот неловкий эпизод из всех телетрансляций спешно вырезали. Но вопрос остался…

И действительно, что в реальности #Путин может сделать?