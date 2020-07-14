 

Китай обвинил США в желании посеять раздор между прибрежными странами

14.07.2020, 3:30, Новости дня

Посольство Китая раскритиковало заявление США о ситуации в Южно-Китайском море.

Пекин заявил, что Госдеп проигнорировал «усилия Китая и стран АСЕАН», предпринимаемые для укрепления мира и стабильности в регионе. США, как заявили в Китае, «намеренно искажают факты и международное право».

Китайская сторона обвинила Вашингтон в желании «посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами», передает РИА «Новости».

Посольство заявило, что обвинения со стороны США «совершенно неоправданы».

Напомним, США официально объявили ряд территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море незаконными.



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