Мнение: Молчалин и Чацкий

14.07.2020, 3:18, Разное

К теме “молчать и действовать” вспомнила я одного литературного героя, известного каждому школьнику.

Молчалин из “Горе от ума” Грибоедова.

Это – антипод Чацкого.

Бывшие школьники по инерции привыкли считать, что Чацкий – персонаж положительный, а Молчалин – отрицательный.

Предлагаю посмотреть на двух этих героев взглядом свежим и непредвзятым, учитывая все то, что нам известно о границах.

Мы можем увидеть, что у Чацкого, при всем его образовании и интеллекте, невероятных размеров решето с табуном багов.

Как писал Пушкин в письме Бестужеву:

“Всё, что говорит он,— очень умно. Но кому говорит он всё это? Фа­мусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молча­лину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не ме­тать бисера перед Репетиловыми и тому подоб.”

Пушкин выражается мягко, поскольку ценил талант Грибоедова, но вот то, что он называет “метать бисер” – это не бисер, это скорее навоз. Сами по себе язвительные замечания Чацкого были бы умны, будь это его записи в дневничок как у лермонтовского Печорина. Но это совсем разные вещи – писать в свой дневничок или пафосно высказывать человеку, да еще находясь у него дома, как выступает Чацкий перед Фамусовым.

Представьте себе, что Печорин говорил бы Грушницкому все, что думал о нем, навязывая диалог как Чацкий, обвиняя Грушницкого в самодовольстве и описывая ему, как он низок, жалок, глуп, совсем не интересен княжне и вообще во всем хуже Печорина. Кем он был бы?

Дураком он был бы, глупее Грушницкого во много раз. Печорин молчит, иногда посмеиваясь про себя, а вслух говорит в границах, шутит в границах, троллит Грушницкого или соглашается с ним.

“Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

– Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? – сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

– Где нам, дуракам, чай пить! – отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.

– Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками? режет!.. Нет ли у тебя духов?

– Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой…

– Ничего. Дай-ка сюда…

Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава”.

Если бы Печорин взялся перевоспитывать и критиковать Грушницкого, он был бы дурак, а не печорин.

Именно такой дурак – Чацкий. Формулировки его остроумны, если не обращать внимания на внешний локус, а вот полный игнор чужих границ делает его дураком. Грибоедов симпатизировал Чацкому и видел в нем прообраз декабристов, однако он и декабристов считал теми, кто витает в облаках, в короне.

Пушкин, кстати, со своей стороны предлагал Грибоедову сделать центральной темой произведения – корону Чацкого.

“Между мастерскими чертами этой прелестной комедии — недоверчивость Чацкого в любви Софии к Молчалину — прелестна! — и как натурально! Вот на чём должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов, видно, не захотел — его воля. О стихах я не говорю, поло­вина — должны войти в пословицу”.

Пушкин увидел самый интересный конфликт в комедии: самовлюбленный Чацкий не может поверить, что Софья не любит его и тем более не может поверить, что она любит Молчалина, этакое ничтожество. Если бы этот конфликт развить, получилось бы, что Софья говорит о любви к Молчалину прямо, а Чацкий не слышит, видит своими глазами любовь Софьи к Молчалину, но не верит. Вот что казалось Пушкину самым интересным в этой истории. Жаль, что Грибоедов был так увлечен обличением старого дворянства. Это самая унылая тема и ни одно произведение никогда не становится великим, если занимается только критикой социального строя и все, это всегда занудно, если только другие линии, побочные, не оказываются живыми, яркими и интересными и не берут на себя все внимание читателей, против воли автора, как и получается часто у классиков, и даже здесь.

Про Молчалина Пушкин пишет там же:

“Софья начертана не ясно: не то блядь, не то московская кузина. Молчалин не довольно резко подл; не нужно ли было сделать из него и труса?”



“Не довольно резко подл” – не тянет на отрицательного персонажа. Его нужно было бы сделать хуже, а главное ниже, чтобы ситуация с короной Чацкого выглядела комичней.

А у Грибоедова получилось, что Молчалин хорош и обладает немалым обаянием.

Более того.

Молчалин у Грибоедова – нерыба и скорее всего – мелкий хищник.



Помните сюжет? Произведение начинается с того, что горничная Лизонька переживает: всю ночь Молчалин в комнате у барышни Софьи, и это уже который раз, того и гляди отец застанет. Дальше мы видим, что барышня сама бегает за Молчалиным и зазывает его по ночам к себе. Она без ума от него. А что он?

Он держится с Софьей так, что “где нам дуракам чай пить” или “с нашим-то свиным рылом, да в калашный ряд”.

Софья изнывает от желания, а Молчалин медлит. Но как изящно!

Он дает ей понять, что ни на что не посягает, не надеется, не смеет. Софья сама тянет к себе, а он заводит ее, но прячется за колпачками. “Вы слишком откровенны”, “не повредила б нам откровенность эта”, “злые языки хуже пистолета”, но в то же время “я вам советовать не смею…”, целуя ей ручки. И в этих колпачках корона Софьи видит заботу о ее репутации, трепетное отношение к ней и самоотверженность.

Вот она рассказывает Лизе о Молчалине:



Софья

Кого люблю я, не таков:

Молчалин за других себя забыть готов,

Враг дерзости, — всегда застенчиво, несмело

Ночь целую с кем можно так провесть!

Сидим, а на дворе давно уж побелело,

Как думаешь? чем заняты?

Лиза

Бог весть!

Сударыня, мое ли это дело?

Софья

Возьмет он руку, к сердцу жмет,

Из глубины души вздохнет,

Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,

Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. —

Смеешься! можно ли! чем повод подала

Тебе я к хохоту такому!



Лиза хохочет, поскольку едва Софья отлучится, Молчалин пристает к Лизе, дерзко, нахально и жарко.

По всему видать его приставания волнуют Лизу, хотя она не верит Молчалину и предпочитает доступного буфетчика Петрушу.

Но нет сомнений, что Молчалин убедил бы ее вскоре вот такими вот речами:

Лиза

Вы, сударь, камень, сударь, лед.

Молчалин

Ах! Лизанька, ты от себя ли?

Лиза

От барышни-с.

Молчалин

Кто б отгадал,

Что в этих щечках, в этих жилках

Любви еще румянец не играл!

Охота быть тебе лишь только на посылках?

Лиза

А вам, искателям невест,

Не нежиться и не зевать бы;

Пригож и мил, кто не доест

И не доспит до свадьбы.

Молчалин

Какая свадьба? с кем?

Лиза

А с барышней?

Молчалин

Поди,

Надежды много впереди,

Без свадьбы время проволочим.



Дальше Молчалин увлекается и, пытаясь обнять Лизу, говорит ей, что барышня ему не интересна и он хотел бы чувствовать к ней то, что чувствует к Лизе.

Это слышит Софья и в гневе обличает Молчалина и ставит жирную точку. Тот пытается падать на колени, но гнев и разочарование Софьи сильны.

Кажется, что вот и Молчалин пострадал, нарушив свой железный принцип: помалкивать и удерживать решето.

Но не все так просто.

С Лизой у него было не решето.

Софья очень влюблена, СЗ Молчалина велика, она падает в обморок, увидев днем, как он упал с лошади, она почти бредит им. Молчалину хорошо бы дожать ее до свадьбы, иначе их ночные бдения приведут к тому, что отец Софьи, Фамусов, у которого он работает на небольшой должности, застанет их, проклянет Молчалина и выгонит, и Молчалин разом потеряет все. Об этих своих страхах он честно говорит Лизе, когда Софья слушает. Молчалин беден и его беспокоит то, что ночи Софья проводит с ним, а замуж выйдет за другого, за Скалозуба, например, или Чацкого. Поэтому он и говорит Лизе это. Он не знает, что Софья подслушивает, но умный человек говорит всегда то, что может быть услышано тем, о ком он говорит, поскольку люди почти всегда передают адресату слова, сказанные за спиной. Вряд ли Молчалин не знает об этой особенности людей, он слишком хитер и ловок.

В конце пьесы Софья в шоке и в гневе и ненавидит Молчалина за измену, но вскоре ее корона придет ей на помощь. Тем более, что сведения добыла ее Ищейка. Поэтому Софья решит, что Молчалин просто не верит ей, не верит в возможность их брака, только поэтому нашел шапку по Сеньке, девушку попроще, она придет к выводу, что этот Бедняша и Стесняша нуждается в доказательствах и уговорит отца согласиться на брак с ним. А так как к Фамусову Молчалин и сам нашел подход, Фамусов покряхтит насчет бедности жениха, да и согласится.

Впрочем, Софья – не предел мечтаний Молчалина. Он, судя по всему, метит куда-то повыше, как Милый друг у Мопассана, к Татьяне Юрьевне или… княгине Марье Алексевне.

Посмотрите на диалог Молчалина и Чацкого. Я специально привожу его здесь полностью.

Это виртуозная партия. Чацкий не совсем дурак и сначала старается держаться в границах с соперником, удерживает свое решето, но Молчалин изящным образом выманивает его из границ, спровоцировав его Училку и Выскочку своими чудо-колпачками. Чацкий едва не лопается от негодования к концу диалога, а Молчалин смотрит потупившись, скромно и невинно.

Очень хитрый хищник, хоть и небольшой, может быть пока.

Проанализируйте этот диалог внимательно и опишите все, что заметите.

А если будете перечитывать это произведение, обратите внимание, что всю эту кашу на голову Чацкому заварил именно Молчалин, не делая ничего особенного, просто вставив пару слов там-сям, тут спровоцировав, там расшатав, как то крыло японской бабочки, которое коснулось в нужном месте и вызвало бурю на океане.

Чацкий

Ах! Софья! Неужели Молчалин избран ей!

А чем не муж? Ума в нем только мало;

Но чтоб иметь детей,

Кому ума недоставало?

Услужлив, скромненький, в лице румянец есть.

Входит Молчалин.

Вот он, на цыпочках, и не богат словами;

Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть!

(Обращается к нему.)

Нам, Алексей Степаныч, с вами

Не удалось сказать двух слов.

Ну, образ жизни ваш каков?

Без горя нынче? без печали?

Молчалин

По-прежнему-с.

Чацкий

А прежде как живали?

Молчалин

День за́ день, нынче как вчера.

Чацкий

К перу от карт? и к картам от пера?

И положённый час приливам и отливам?

Молчалин

По мере я трудов и сил,

С тех пор, как числюсь по Архивам,

Три награжденья получил.

Чацкий

Взманили почести и знатность?

Молчалин

Нет-с, свой талант у всех…

Чацкий

У вас?

Молчалин

Два-с:

Умеренность и аккуратность.

Чацкий

Чудеснейшие два! и стоят наших всех.

Молчалин

Вам не дались чины, по службе неуспех?

Чацкий

Чины людьми даются;

А люди могут обмануться.

Молчалин

Как удивлялись мы!

Чацкий

Какое ж диво тут?

Молчалин

Жалели вас.

Чацкий

Напрасный труд.

Молчалин

Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,

Из Петербурга воротясь,

С министрами про вашу связь,

Потом разрыв…

Чацкий

Ей почему забота?

Молчалин

Татьяне Юрьевне!

Чацкий

Я с нею незнаком.

Молчалин

С Татьяной Юрьевной!!

Чацкий

С ней век мы не встречались;

Слыхал, что вздорная.

Молчалин

Да это, полно, та ли-с?

Татьяна Юрьевна!!! Известная, — притом

Чиновные и должностные

Все ей друзья и все родные;

К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.

Чацкий

На что же?

Молчалин

Так: частенько там

Мы покровительство находим, где не метим.

Чацкий

Я езжу к женщинам, да только не за этим.

Молчалин

Как обходительна! добра! мила! проста!

Балы дает нельзя богаче,

От Рождества и до поста,

И летом праздники на даче.

Ну, право, что́ бы вам в Москве у нас служить?

И награжденья брать, и весело пожить?

Чацкий

Когда в делах, я от веселий прячусь,

Когда дурачиться: дурачусь;

А смешивать два эти ремесла

Есть тьма искусников, я не из их числа.

Молчалин

Простите, впрочем, тут не вижу преступленья;

Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?

Чацкий

Ну что ж?

Молчалин

При трех министрах был начальник отделенья;

Переведен сюда…

Чацкий

Хорош!

Пустейший человек из самых бестолковых!

Молчалин

Как можно! слог его здесь ставят в образец!

Читали вы?

Чацкий

Я глупостей не чтец,

А пуще образцовых.

Молчалин

Нет, мне так довелось с приятностью прочесть,

Не сочинитель я…

Чацкий

И по всему заметно.

Молчалин

Не смею моего сужденья произнесть.

Чацкий

Зачем же так секретно?

Молчалин

В мои лета не должно сметь

Свое суждение иметь.

Чацкий

Помилуйте, мы с вами не ребяты;

Зачем же мнения чужие только святы?

Молчалин

Ведь надобно ж зависеть от других.

Чацкий

Зачем же надобно?

Молчалин

В чинах мы небольших.

Чацкий

(почти громко)

С такими чувствами, с такой душою

Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!



А потом еще баги Чацкого можно проанализировать. Сначала Софья немного колеблется в сторону Чацкого, она была влюблена когда-то, а теперь увлечена другим и пытается оправдать свою измену обидой на отъезд Чацкого. У Чацкого все же есть шанс, но он исчерпывает его быстро и вскоре вызывает у Софьи сильную антипатию. Уложился в короткий срок, молодец.