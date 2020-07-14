Мнение: Молчалин и Чацкий
14.07.2020, 3:18, Разное
К теме “молчать и действовать” вспомнила я одного литературного героя, известного каждому школьнику.
Молчалин из “Горе от ума” Грибоедова.
Это – антипод Чацкого.
Бывшие школьники по инерции привыкли считать, что Чацкий – персонаж положительный, а Молчалин – отрицательный.
Предлагаю посмотреть на двух этих героев взглядом свежим и непредвзятым, учитывая все то, что нам известно о границах.
Мы можем увидеть, что у Чацкого, при всем его образовании и интеллекте, невероятных размеров решето с табуном багов.
Как писал Пушкин в письме Бестужеву:
“Всё, что говорит он,— очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подоб.”
Пушкин выражается мягко, поскольку ценил талант Грибоедова, но вот то, что он называет “метать бисер” – это не бисер, это скорее навоз. Сами по себе язвительные замечания Чацкого были бы умны, будь это его записи в дневничок как у лермонтовского Печорина. Но это совсем разные вещи – писать в свой дневничок или пафосно высказывать человеку, да еще находясь у него дома, как выступает Чацкий перед Фамусовым.
Представьте себе, что Печорин говорил бы Грушницкому все, что думал о нем, навязывая диалог как Чацкий, обвиняя Грушницкого в самодовольстве и описывая ему, как он низок, жалок, глуп, совсем не интересен княжне и вообще во всем хуже Печорина. Кем он был бы?
Дураком он был бы, глупее Грушницкого во много раз. Печорин молчит, иногда посмеиваясь про себя, а вслух говорит в границах, шутит в границах, троллит Грушницкого или соглашается с ним.
“Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.
– Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? – сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.
– Где нам, дуракам, чай пить! – отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.
– Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками? режет!.. Нет ли у тебя духов?
– Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой…
– Ничего. Дай-ка сюда…
Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава”.
Если бы Печорин взялся перевоспитывать и критиковать Грушницкого, он был бы дурак, а не печорин.
Именно такой дурак – Чацкий. Формулировки его остроумны, если не обращать внимания на внешний локус, а вот полный игнор чужих границ делает его дураком. Грибоедов симпатизировал Чацкому и видел в нем прообраз декабристов, однако он и декабристов считал теми, кто витает в облаках, в короне.
Пушкин, кстати, со своей стороны предлагал Грибоедову сделать центральной темой произведения – корону Чацкого.
“Между мастерскими чертами этой прелестной комедии — недоверчивость Чацкого в любви Софии к Молчалину — прелестна! — и как натурально! Вот на чём должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов, видно, не захотел — его воля. О стихах я не говорю, половина — должны войти в пословицу”.
Пушкин увидел самый интересный конфликт в комедии: самовлюбленный Чацкий не может поверить, что Софья не любит его и тем более не может поверить, что она любит Молчалина, этакое ничтожество. Если бы этот конфликт развить, получилось бы, что Софья говорит о любви к Молчалину прямо, а Чацкий не слышит, видит своими глазами любовь Софьи к Молчалину, но не верит. Вот что казалось Пушкину самым интересным в этой истории. Жаль, что Грибоедов был так увлечен обличением старого дворянства. Это самая унылая тема и ни одно произведение никогда не становится великим, если занимается только критикой социального строя и все, это всегда занудно, если только другие линии, побочные, не оказываются живыми, яркими и интересными и не берут на себя все внимание читателей, против воли автора, как и получается часто у классиков, и даже здесь.
Про Молчалина Пушкин пишет там же:
“Софья начертана не ясно: не то блядь, не то московская кузина. Молчалин не довольно резко подл; не нужно ли было сделать из него и труса?”
“Не довольно резко подл” – не тянет на отрицательного персонажа. Его нужно было бы сделать хуже, а главное ниже, чтобы ситуация с короной Чацкого выглядела комичней.
А у Грибоедова получилось, что Молчалин хорош и обладает немалым обаянием.
Более того.
Молчалин у Грибоедова – нерыба и скорее всего – мелкий хищник.
Помните сюжет? Произведение начинается с того, что горничная Лизонька переживает: всю ночь Молчалин в комнате у барышни Софьи, и это уже который раз, того и гляди отец застанет. Дальше мы видим, что барышня сама бегает за Молчалиным и зазывает его по ночам к себе. Она без ума от него. А что он?
Он держится с Софьей так, что “где нам дуракам чай пить” или “с нашим-то свиным рылом, да в калашный ряд”.
Софья изнывает от желания, а Молчалин медлит. Но как изящно!
Он дает ей понять, что ни на что не посягает, не надеется, не смеет. Софья сама тянет к себе, а он заводит ее, но прячется за колпачками. “Вы слишком откровенны”, “не повредила б нам откровенность эта”, “злые языки хуже пистолета”, но в то же время “я вам советовать не смею…”, целуя ей ручки. И в этих колпачках корона Софьи видит заботу о ее репутации, трепетное отношение к ней и самоотверженность.
Вот она рассказывает Лизе о Молчалине:
Софья
Кого люблю я, не таков:
Молчалин за других себя забыть готов,
Враг дерзости, — всегда застенчиво, несмело
Ночь целую с кем можно так провесть!
Сидим, а на дворе давно уж побелело,
Как думаешь? чем заняты?
Лиза
Бог весть!
Сударыня, мое ли это дело?
Софья
Возьмет он руку, к сердцу жмет,
Из глубины души вздохнет,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. —
Смеешься! можно ли! чем повод подала
Тебе я к хохоту такому!
Лиза хохочет, поскольку едва Софья отлучится, Молчалин пристает к Лизе, дерзко, нахально и жарко.
По всему видать его приставания волнуют Лизу, хотя она не верит Молчалину и предпочитает доступного буфетчика Петрушу.
Но нет сомнений, что Молчалин убедил бы ее вскоре вот такими вот речами:
Лиза
Вы, сударь, камень, сударь, лед.
Молчалин
Ах! Лизанька, ты от себя ли?
Лиза
От барышни-с.
Молчалин
Кто б отгадал,
Что в этих щечках, в этих жилках
Любви еще румянец не играл!
Охота быть тебе лишь только на посылках?
Лиза
А вам, искателям невест,
Не нежиться и не зевать бы;
Пригож и мил, кто не доест
И не доспит до свадьбы.
Молчалин
Какая свадьба? с кем?
Лиза
А с барышней?
Молчалин
Поди,
Надежды много впереди,
Без свадьбы время проволочим.
Дальше Молчалин увлекается и, пытаясь обнять Лизу, говорит ей, что барышня ему не интересна и он хотел бы чувствовать к ней то, что чувствует к Лизе.
Это слышит Софья и в гневе обличает Молчалина и ставит жирную точку. Тот пытается падать на колени, но гнев и разочарование Софьи сильны.
Кажется, что вот и Молчалин пострадал, нарушив свой железный принцип: помалкивать и удерживать решето.
Но не все так просто.
С Лизой у него было не решето.
Софья очень влюблена, СЗ Молчалина велика, она падает в обморок, увидев днем, как он упал с лошади, она почти бредит им. Молчалину хорошо бы дожать ее до свадьбы, иначе их ночные бдения приведут к тому, что отец Софьи, Фамусов, у которого он работает на небольшой должности, застанет их, проклянет Молчалина и выгонит, и Молчалин разом потеряет все. Об этих своих страхах он честно говорит Лизе, когда Софья слушает. Молчалин беден и его беспокоит то, что ночи Софья проводит с ним, а замуж выйдет за другого, за Скалозуба, например, или Чацкого. Поэтому он и говорит Лизе это. Он не знает, что Софья подслушивает, но умный человек говорит всегда то, что может быть услышано тем, о ком он говорит, поскольку люди почти всегда передают адресату слова, сказанные за спиной. Вряд ли Молчалин не знает об этой особенности людей, он слишком хитер и ловок.
В конце пьесы Софья в шоке и в гневе и ненавидит Молчалина за измену, но вскоре ее корона придет ей на помощь. Тем более, что сведения добыла ее Ищейка. Поэтому Софья решит, что Молчалин просто не верит ей, не верит в возможность их брака, только поэтому нашел шапку по Сеньке, девушку попроще, она придет к выводу, что этот Бедняша и Стесняша нуждается в доказательствах и уговорит отца согласиться на брак с ним. А так как к Фамусову Молчалин и сам нашел подход, Фамусов покряхтит насчет бедности жениха, да и согласится.
Впрочем, Софья – не предел мечтаний Молчалина. Он, судя по всему, метит куда-то повыше, как Милый друг у Мопассана, к Татьяне Юрьевне или… княгине Марье Алексевне.
Посмотрите на диалог Молчалина и Чацкого. Я специально привожу его здесь полностью.
Это виртуозная партия. Чацкий не совсем дурак и сначала старается держаться в границах с соперником, удерживает свое решето, но Молчалин изящным образом выманивает его из границ, спровоцировав его Училку и Выскочку своими чудо-колпачками. Чацкий едва не лопается от негодования к концу диалога, а Молчалин смотрит потупившись, скромно и невинно.
Очень хитрый хищник, хоть и небольшой, может быть пока.
Проанализируйте этот диалог внимательно и опишите все, что заметите.
А если будете перечитывать это произведение, обратите внимание, что всю эту кашу на голову Чацкому заварил именно Молчалин, не делая ничего особенного, просто вставив пару слов там-сям, тут спровоцировав, там расшатав, как то крыло японской бабочки, которое коснулось в нужном месте и вызвало бурю на океане.
Чацкий
Ах! Софья! Неужели Молчалин избран ей!
А чем не муж? Ума в нем только мало;
Но чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало?
Услужлив, скромненький, в лице румянец есть.
Входит Молчалин.
Вот он, на цыпочках, и не богат словами;
Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть!
(Обращается к нему.)
Нам, Алексей Степаныч, с вами
Не удалось сказать двух слов.
Ну, образ жизни ваш каков?
Без горя нынче? без печали?
Молчалин
По-прежнему-с.
Чацкий
А прежде как живали?
Молчалин
День за́ день, нынче как вчера.
Чацкий
К перу от карт? и к картам от пера?
И положённый час приливам и отливам?
Молчалин
По мере я трудов и сил,
С тех пор, как числюсь по Архивам,
Три награжденья получил.
Чацкий
Взманили почести и знатность?
Молчалин
Нет-с, свой талант у всех…
Чацкий
У вас?
Молчалин
Два-с:
Умеренность и аккуратность.
Чацкий
Чудеснейшие два! и стоят наших всех.
Молчалин
Вам не дались чины, по службе неуспех?
Чацкий
Чины людьми даются;
А люди могут обмануться.
Молчалин
Как удивлялись мы!
Чацкий
Какое ж диво тут?
Молчалин
Жалели вас.
Чацкий
Напрасный труд.
Молчалин
Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,
Из Петербурга воротясь,
С министрами про вашу связь,
Потом разрыв…
Чацкий
Ей почему забота?
Молчалин
Татьяне Юрьевне!
Чацкий
Я с нею незнаком.
Молчалин
С Татьяной Юрьевной!!
Чацкий
С ней век мы не встречались;
Слыхал, что вздорная.
Молчалин
Да это, полно, та ли-с?
Татьяна Юрьевна!!! Известная, — притом
Чиновные и должностные
Все ей друзья и все родные;
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.
Чацкий
На что же?
Молчалин
Так: частенько там
Мы покровительство находим, где не метим.
Чацкий
Я езжу к женщинам, да только не за этим.
Молчалин
Как обходительна! добра! мила! проста!
Балы дает нельзя богаче,
От Рождества и до поста,
И летом праздники на даче.
Ну, право, что́ бы вам в Москве у нас служить?
И награжденья брать, и весело пожить?
Чацкий
Когда в делах, я от веселий прячусь,
Когда дурачиться: дурачусь;
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.
Молчалин
Простите, впрочем, тут не вижу преступленья;
Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?
Чацкий
Ну что ж?
Молчалин
При трех министрах был начальник отделенья;
Переведен сюда…
Чацкий
Хорош!
Пустейший человек из самых бестолковых!
Молчалин
Как можно! слог его здесь ставят в образец!
Читали вы?
Чацкий
Я глупостей не чтец,
А пуще образцовых.
Молчалин
Нет, мне так довелось с приятностью прочесть,
Не сочинитель я…
Чацкий
И по всему заметно.
Молчалин
Не смею моего сужденья произнесть.
Чацкий
Зачем же так секретно?
Молчалин
В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.
Чацкий
Помилуйте, мы с вами не ребяты;
Зачем же мнения чужие только святы?
Молчалин
Ведь надобно ж зависеть от других.
Чацкий
Зачем же надобно?
Молчалин
В чинах мы небольших.
Чацкий
(почти громко)
С такими чувствами, с такой душою
Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!
А потом еще баги Чацкого можно проанализировать. Сначала Софья немного колеблется в сторону Чацкого, она была влюблена когда-то, а теперь увлечена другим и пытается оправдать свою измену обидой на отъезд Чацкого. У Чацкого все же есть шанс, но он исчерпывает его быстро и вскоре вызывает у Софьи сильную антипатию. Уложился в короткий срок, молодец.
Источник: Эволюция
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