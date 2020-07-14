Парламент Ливии дал разрешение Египту вмешаться в конфликт

14.07.2020, 3:16, Новости дня

Палата представителей Ливии дала разрешение на вмешательство Египта в ливийский конфликт.

Парламент, действующий на востоке Ливии, призвал к «согласованным усилиям между двумя братскими народами». В заявлении депутатов говорится о необходимости «нанести поражение оккупанту». Как заявили в парламенте, нужно «сохранить общую безопасность и стабильность» в регионе.

Палата представителей приветствовала соответствующее заявление президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, передает РИА «Новости».

Указывается, что войска Египта «имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность», если Каир сочтет неизбежной «угрозу безопасности двух стран».

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, контролирущими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.