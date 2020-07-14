Калифорния вновь закрывается из-за роста заболеваемости COVID-19

14.07.2020, 3:15, Новости дня

Губернатор Калифорнии в понедельник установил новые ограничения для бизнеса, а два крупнейших школьных округа штата заявили о том, что дети не вернутся в школы из-за роста количества случаев заражения коронавирусом.

Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом приказал закрыть бары и рестораны, кинотеатры, зоопарки и музеи во всем штате. Церкви, тренажерные залы и парикмахерские закроются в 30 наиболее пострадавших от пандемии округах.

«Все мы обязаны трезво признать, что COVID-19 не исчезнет в ближайшее время, пока не появится вакцина и / или эффективная терапия», – сказал Ньюсом во время ежедневного брифинга.

Губернатор назвал этот шаг критическим для прекращения нового всплеска случаев COVID-19, которые привели к росту госпитализаций в нескольких округах Калифорнии.

Крупнейшие в штате школьные округа в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, в которых насчитывается 706000 учащихся и 80000 сотрудников, заявили, что будут проводить занятия только в онлайн-режиме.

В заявлении школьных округов говорится, что страны, благополучно открывшие свои школы, сделали это только после снижения уровня заражений и достижения необходимого числа тестирования на коронавирус.

«В Калифорнии нет ни того, ни другого, – говорится в заявлении. – За последние несколько недель стремительно растущие уровни заражения дали понять, что пандемия вышла из-под контроля».

Профсоюз, представляющий учителей Лос-Анджелеса, приветствовал эту стратегию, заявив, что ее поддержали 83% из 18000 рядовых членов, принявших участие в неофициальном онлайн-опросе, проведенном на прошлой неделе.

Решение об онлайн-обучении может обострить конфликт двух округов с президентом Дональдом Трампом, который пригрозил наказать школьные округа, отказывающиеся начать очное обучение, отказав им в федеральном финансировании или даже лишив их ебезналогового статуса.

Министр образования Бетси Девос в воскресенье продолжила оказать давление на школы, заявив в интервью CNN, что дети должны вернуться в свои классы как для продолжения образования, так и для того, чтобы их родители могли вернуться на работу.

«Мы знаем, что дети заражаются вирусом с гораздо меньшей скоростью, чем любая другая часть населения», – сказала Девос, уточнив, что, согласно имеющимся данным, возвращение детей в школу не несет для них опасности заражения.

Решение оставить детей дома стало ударом для родителей, которым пришлось во время пандемии работать из дома, одновременно занимаясь образованием и воспитанием своих детей.

Калифорния, а также Флорида, Аризона и Техас, стали новыми эпицентрами пандемии в США. По данным агентства Reuters, за последние две недели число заражений быстро возросло примерно в 40 штатах из 50.