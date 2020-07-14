Пенс провел заседание рабочей группы по коронавирусу

14.07.2020, 3:15, Новости дня

Вице-президент Майк Пенс провел в понедельник заседание рабочей группы Белого дома по коронавирусу. В совещании участвовали представители всех штатов, территорий и округа Колумбия.

В ходе заседания Пенс рассказал, что федеральные власти направили медицинский персонал в Аризону, Калифорнию и Техас, а также во Флориду, где недавно был зарегистрирован всплеск заражений коронавирусом.

Вице-президент подчеркнул необходимость ношения масок и поддержки мер социального дистанцирования.

Майк Пенс и директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд остановились на вопросе о безопасном открытии школ.

Доктор Дебора Биркс сообщила обновленную информацию о тенденциях распространения COVID-19. В ходе выступления Биркс призвала к интенсивному проведению тестирования.

Министр здравоохранения Алекс Азар привел последние данные о распределении лекарств, используемых при лечении коронавируса – ремдесивира и регенерона. Министр обратился к штатам с просьбой об увеличении поставок ковалесцентной плазмы.

Замминистра здравоохранения адмирал Бретт Жируа представил обновленную информацию о сроках тестирования в коммерческих лабораториях и о поддержке проведения тестирования, призвав власти штатов уделять приоритетное внимание защите пожилых людей.