Личное: Дорогие Porsche AG и Louis Vuitton!

14.07.2020, 3:11, Разное

Я обращаюсь к вам всего с одним вопросом: это правда, что во время Второй мировой войны ваши компании сотрудничали с фашистами?

Я, как и любой гражданин страны, пострадавшей от фашизма, имею полное право знать.



Фото: Соцсети

Вот что пишет «Википедия» об основателе автоконцерна Фердинанде Порше:

Порше внёс большой вклад в военные действия Германии во время Второй мировой войны. Он участвовал в производстве таких передовых танков, как VK 4501 (P), Тигр I, Тигр II, Слон, and Panzer VIII Maus, а также других систем вооружения, включая планирующую авиационную бомбу V-1. Порше был членом Нацистской партии. Партийные чиновники-нацисты называли его «Великим немецким инженером».



Фердинанд Порше показывает макет автомобиля Адольфу Гитлеру. Фото: Соцсети

Вот что пишет «Википедия» о компании Louis Vuitton:

В период Второй мировой войны компания Louis Vuitton сотрудничала с фашистами во время оккупации Франции немцами.



Фото: Соцсети

Уважаемые компании Porsche AG и Louis Vuitton, я хочу знать: то, что пишет «Википедия», — это правда?

Если это правда, то вопросов к вам у меня больше нет. Если это правда, то лично мне теперь понятно, почему Яна Рудковская является другом брендов LV и Porsche.

1) Яна Рудковская — об ЛГБТ и о том, как она себя поведёт, если её сын окажется геем:

«Я попытаюсь его какое-то время переориентировать».

2) Яна Рудковская — о девочке, которая, как ей показалось, имеет особенности развития:

Видео: Соцсети

А теперь я вам покажу коллаж:



Геи в концлагере Третьего рейха. Постер Третьего рейха. Фото: Соцсети

Гиммлер отчаянно ненавидел геев. Под его непосредственным руководством над геями проводились эксперименты, направленные на их переориентацию. Это было так жестоко, что я даже дочитать не смогла.

Подробно о Программе умерщвления Т-4 можете прочитать здесь. Я лишь приведу цитату из статьи: «Сначала уничтожались только дети до трёх лет, затем — все возрастные группы».

А вы верите в пословицу: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»?

Я — да: верю.