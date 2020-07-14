 

Разумков подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания Рады

14.07.2020, 3:10, Новости дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента 14 июля.

“Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 14 июля сразу после завершения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, созванного в соответствии с распоряжением председателя ВР от 13 июля”, – говорится в опубликованном распоряжении.

На этом заседании Рада рассмотрит один законопроект – проект закона №3133 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах.

Таким образом, это будет третье внеочередное заседание парламента за два дня (одно состоялось 13 июля). 

Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия говорил, что работа Рады в пленарном режиме заблокирована оппозицией: в ходе рассмотрения законопроекта о легализации игорного бизнеса оппозиционные нардепы требуют голосовать по каждой поправке отдельно (всего ко второму чтению было подано более 1,5 тыс. поправок). Учитывая, что парламент не может прерывать рассмотрение одного законопроекта для голосования за другие документы, Рада вынуждена проводить внеочередные заседания для принятия необходимых законопроектов, отмечал Арахамия.

Нардепы от “Слуги народа” Александр Корниенко и Евгения Кравчук заявляли, что Рада может провести несколько внеочередных сессий до конца недели – в соответствии с пленарным планом работы Рады, это последняя пленарная неделя перед летними каникулами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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