 

В Одесской области произошла вспышка COVID-19 в психиатрической лечебнице

14.07.2020, 3:10, Новости дня

В селе Александровка Одесской области зафиксировали вспышку COVID-19 на территории Одесской областной психиатрической больницы №2. Об этом сообщила пресс-служба Лиманской райгосадминистрации 13 июля.

ПЦР-тестирование подтвердило коронавирус у медработника и семи пациентов лечебницы. На территории Александровского сельского совета усиливаются противоэпидемические мероприятия. Все отделения учреждения переведены в режим обсервации на 14 дней, отмечено в сообщении.

“Въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру и у ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию Одесской областной психиатрической больницы №2 жителям общежития, расположенного на границе с этой больницей”, – сообщили в РГА.

Из-за вспышки коронавируса Александровскому сельсовету рекомендовали перенести остановку от клиники на отдаленное место возле стадиона. В селе также временно запрещена работа кафе, баров и всех магазинов, расположенных вблизи больницы. На территории села будут работать магазин и аптеки.

“Также на территории села запрещено посещение детских и спортивных площадок. Сельский совет должен обеспечить проведение дезинфекции всех мест общего пользования”, – отметили в райгосадминистрации.

На период действия карантинных мер сельская амбулатория будет проводить консультации в телефонном режиме.

По официальным данным на утро 13 июля, коронавирус в Украине подтвержден у 54 133 человек, из них 26 232 вылечились, а 1398 умерли.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Одесской области COVID-19 заразилось 2208 человек, умерло 30 человек, выздоровело 988.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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