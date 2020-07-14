Мнение: Так сколько же набрал Грудинин?

14.07.2020, 3:06, Разное

Блин, не хотел я писать о Грудинине! Грудинин меня дико разочаровал еще во время президентской кампании 2018 года – когда я посмотрел его интервью с Дудем, и там Грудинин beyond any reasonable doubt, как говорят в американских судах, показал себя самым доподлинным, открытым сталинистом. Можно сказать, дал показания на самого себя. Я к нему до этого относился скорее благожелательно – все-таки знаменитый клубничный совхоз, он как рачительный хозяин… Лучше бы он показал себя открытым геем! Гей-комми – даже прикольно. Гея я еще мог бы простить, но сталиниста – нет.

Так что Грудинина я тогда «списал», прямо и непосредственно в утиль. Потерял к нему интерес. И он бы, в общем, так никогда бы и не возродился – если бы не какая-то просто библейская череда несчастий, которая на него обрушилась за последние полтора года. Я абсолютно не склонен сочувствовать сталинистам, вначале испытывал даже некоторое злорадство – но с Грудининым все стало как-то уж слишком выпирать за любые рамки.

Кто не в курсе: почти сразу после выборов, на которых «триумфально победил В.В.Путин», а Грудинин занял почетное второе место (неплохо, не правда ли? Второе место на выборах президента РФ из 8 кандидатов!) – этого потенциального «вице-президента» принялись прессовать со всей яростью. А точнее – его стали выкидывать из того самого «образцово-показательного совхоза им. Ленина», который он давным-давно приватизировал и которым владел вроде как безраздельно (причем реально обеспечивал для тамошних работников что-то типа «социализма с человеческим лицом» – с хорошими даже по московским меркам зарплатами, с механизацией по последнему слову техники, с обеспечением жильем, школами, детсадами и прочим).

Так вот, на этого вроде бы чистого собственника, твердо стоящего на земле, с миллиардными активами, с чистыми документами – начали возбуждать какие-то дела, предъявлять одно за другим всякие иски, все это с очевидностью регулировалось откуда-то с самого верху – и постепенно контрольный пакет совхоза в руках Грудинина стал размываться, а его контроль над ним – уплывать из рук. Он вроде к КПРФ – второй в стране как бы «парламентской» партии, у которой он только что выступил фронтменом и у которой был и оставался спонсором – ничего, Зюганов только разводит руками. А иски-то продолжаются!



Картина Репина (да-да!) “Иов многострадальный”.

Получилось что-то наподобие истории библейского Иова: жил чел, не тужил, все вроде шло у него лучше некуда – «хорошая жена, хороший дом…» – в общем, все по фильму; и вдруг – он и без жены, и без совхоза, и, похоже, вообще скоро без штанов. Читаю в Телеграме:

«Арбитражный суд Москвы отказал директору совхоза им. Ленина Павлу Грудинину в апелляции на решение, обязующее его выплатить более 1 млрд руб в кассу своего же (бывшего) предприятия. Поскольку лишнего ярда в кармане у т.н. «клубничного олигарха» после длительных судебных тяжб нет, то на взыскание по иску будут обращены оставшиеся у предпринимателя-коммуниста 21% акций совхоза. Так элегантно завершается схема сравнительно честного отъема предприятия у собственника, а исторический стереотип окончательно сломан – собственность отбирают не коммунисты, а у коммуниста».

Некая высшая справедливость в этом, безусловно, есть: человек молился на Сталина, называл его (будучи, по меркам усатого упыря, самым что ни на есть «кулаком» и «буржуем») «эффективным менеджером» – ну что ж, на, получи. Испробуй на себе ту самую «сталинскую эффективность». Как говорится, «по вере вашей и воздастся вам».

Но, с другой стороны – именно вот это невероятное исступление власти в преследовании Грудинина наводит на другие, менее благостные и библейские мысли.

Ведь оно всё-таки, воля ваша, выглядит более чем странно. Во-первых – очевидно, что все инициировано с самого что ни на есть «верху»: просто потому, что от каких-нибудь подмосковных или там московских «фраеров» Зюганов бы Грудинина-то прикрыл, на это бы ему влияния хватило. А так, как плотно клубничного усача «мочат» – так могут мочить только по отмашке из самого Кремля.

Но если это Кремль, то вопрос – ЗАЧЕМ?? Это же выглядит просто неприлично, как какая-то мелкая месть… И за что?? За 12%, которые Грудинин кое-как наскреб, отстав от «триумфатора» выборов чуть не в 6 раз?

А уж говорить, что Кремль захотел «отжать» себе грудининские «клубничные поля» – ну, это совсем глупо: Грудинин-то – «богач» только с точки зрения обычных беспортошных интеллигентов, из тех, что до сих пор никак не могут смириться с мыслью об ужасно неудачном вложении в 1994 году своего кровного ваучера. А так-то, на фоне нефтяных, газовых и банковских магнатов РФ, Грудинин с его совхозиком – сам почти такой же беспортошный интеллигент. Его обирать – это как братку вылезти на Тверской из своего Гелендвагена и погнаться за старушкой, чтобы отобрать у нее кошелек с пенсией. Несолидно как-то, свои же братаны засмеют.

Казалось бы. Но нет. Бестолкового любителя Сталина из совхоза имени Ленина реально и плотно, на протяжении всех полутора лет, отпрессовали по-взрослому, буквально – загнали под каток. ПОЧЕМУ?? Кому он мешал?

И вот тут невольно всплывает только одна версия. Я вспоминаю сообщения некоторых телеграм-каналов в период президентской кампании 2018 года: они писали, ссылаясь на данные неких «закрытых опросов», что Грудинин где-то за 3-4 недели до дня голосования якобы шел то ли вровень с Путиным, то ли вовсе его обгонял… Одно время этот «инсайд» весьма оживленно обсуждали в интеллигентских гостиных, гаражах и на просторах ЖЖ. А потом, как водится, все инсайды корова языком слизала, а после подсчета голосов всем объявили, что карета Грудинина превратилась в тыкву, а точнее – что никакой кареты и не было, всем почудилось.

Да, и вот что еще вспоминается: что примерно в то же время, когда появились «инсайды» – Грудинин почти полностью пропал с экранов телевизоров. Я даже вроде писал об этом в своем ЖЖ: то вроде он был вполне востребован, ходил на всякие ток-шоу, был привечаем – а то вдруг исчез, как не было! Люди тогда даже шептались – что он, заболел, что ли?

А у нас тут прошло уже «голосувание» – которое многим доселе Фомам Неверующим открыло глаза на невероятную ловкость рук пиарщиков Кремля…

Словом, гипотеза такая: очень похоже, что слухи все-таки были верными. И Грудинин, как это ни странно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО лидировал в самый критический момент – за 3 недели до голосования. В пользу этого косвенно свидетельствует даже недавно опубликованный опрос Левада-центра, согласно которому в России чуть не 70% (!!) населения называют Сталина «самым выдающимся деятелем России» и «испытывают к нему уважение». Едва ли за полтора года что-то так уж сильно изменилось; и тогда получается, что даже со своей «любовью к Сталину», высказанной у популярнейшего Дудя, Грудинин угадал! Попал в яблочко!

То есть – уже президентское голосование (а вовсе не только последнее по Конституции) было фальсифицировано «чуть более чем полностью»! И это все объясняет. Не думаю, что Грудинин прямо выиграл – это вряд ли; но, скорее всего, там был второй тур – а этого Путин никак не мог допустить. Один на один с Грудининым во втором туре – это риск, с которым Путин НИКОГДА не сталкивался за всю жизнь, и он явно не стремился на старости лет пережить столь острые ощущения.

Получает даже косвенное психологическое объяснение то, зачем вдруг Путин всего менее чем через 2 года вылез с идиотскими «поправками» (смысл этой затеи ускользает даже от самых верных его лизоблюдов). А у него, видимо, просто «зудело»: он-то знал, что его «триумф» в 2018-м, мягко говоря, неполноценен, а если честно – то никакого триумфа и вовсе не было! И он хотел «закрыть гештальт» – то есть выиграть заново, по-настоящему, получить легитимность… и уже без Грудинина.

И именно поэтому он так хотел Грудинина именно УНИЧТОЖИТЬ. Показательно! Чтоб буквально растоптать. Колхоз там у него?! Отберите у него колхоз! Отберите у него всё!

И, похоже, этой своей яростью он себя и выдал.