 

Мнение: Неудобный вопрос к адептам баллончиков.

14.07.2020, 2:55, Разное

Заметил, как я напишу какой пост о гопоте и/или самообороне, так сразу в комменты прибегают адепты баллончиков с уверениями, что-де ничего лучше баллона для разрешения конфликта на свете нет и не будет. И вот скажите мне кто-нибудь – а откуда тогда столько криминальных проишествий каждый день с участием гопоты? Всё остальное население глупее вас и не знает, что надо с собой баллончики носить? Или…
“У меня знакомый есть которому пофиг было когда ему в лицо прыснули, он только разозлился сильней”.
“Мне тоже прыскали и не раз, несколько раз просто успеваешь закрыть глаза, сделать вдох и задержать дыхание, когда выпивший и драка уже началась, тоже не катит, адреналин сводит действие на нет. Во время одного раза, так одного держал (хотя мне рассказали потом, что держал и хуярил) слышу, пщщщ, думаю, он чё, бзданул?”
“если человеков больше двух, есть вероятность что баллончик окажется у вас в заднем проходе”.
И это только несколько комментов и из одного поста. Или ни фига он таки не помогает и зря вы на него уж так в конфликтной ситуации уповаете и других призываете так же ими бздеть, чтобы разогнать гопотеку громкими звуками?
Кстати, я вот всё взять баллон в деревню и отучить собак приближаться к Гафсе (правда, при мне они и так нападать не рискуют). Но где гарантия, что она сам не нанюхается? Или после брызганья надо её хватать на руки и бежать?

Источник: Достало



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