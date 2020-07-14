Суд отклонил иск прикованной к постели москвички

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14.07.2020, 2:45, Разное

…поданный к властям из-за штрафов за нарушение самоизоляции.

Пресненский суд Москвы отклонил иск профессора РУДН Ирины Карабулатовой, которая уже год не выходит на улицу из-за проблем с позвоночником, к московским властям из-за штрафов о нарушении режима самоизоляции, которые назначило ей приложение «Социальный мониторинг». Об этом пишет «МБХ медиа».

Карабулатова требовала компенсировать ей 1 млн рублей морального вреда. Юрист «Института права и публичной политики» Виталий Исаков, представлявший ее, отметил, что после того, как гражданка узнала о штрафах, ей стало резко хуже.

Ей также нанесли ущерб заявления главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка в эфире «Эха Москвы», отметил Исаков. Министр московского правительства, в частности, говорил, что второй штраф пришел Карабулатовой, так как был вписан телефон сына, который вместе с аппаратом и покинул квартиру.

Карабулатовой назначили в общей сложности два штрафа за нарушение самоизоляции. Первый из них пришел за неустановку приложения на телефон. Она говорила, что не смогла этого сделать.

С момента запуска «Социального мониторинга» в начале апреля протоколы составили почти на каждого третьего пользователя приложения, на некоторых — по несколько штук, говорили в мэрии в мае. Совет по правам человека при президенте предлагал отменить штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции «Социальным мониторингом». Однако Немерюк говорил, что существующей системы оспаривания достаточно. В июле СПЧ предлагал отменить все штрафы за нарушение самоизоляции, если они не привели к негативным последствиям.

Источник: Новая газета



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