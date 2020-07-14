Обнаружена связь между гормоном стресса и уровнем сахара в крови

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14.07.2020, 2:40, Новости дня

Американскими учеными была обнаружена связь между повышенным сахаром в крови и уровнем кортизола у пациентов, которые страдают диабетом второго типа.

Специалистами было проведено исследование среди добровольцев, которые одновременно страдают диабетом второго типа и депрессиями. У таких пациентов была найдена прямая связь между уровнями гормона стресса кортизолом и глюкозы.

Во время предыдущих исследований обнаружилось, что стресс и депрессия – это две основные причины более плоского профиля кортизола. Такая особенность затрудняет контроль уровня сахара в крови. Эксперты настоятельно советуют людям с диабетом второго типа избегать стрессов.



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