Найден возможный способ увеличения продолжительности человеческой жизни

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14.07.2020, 2:40, Новости дня

Во время нового исследования ученым удалось обнаружить предполагаемый способ увеличения продолжительности жизни человека.

Во время новой работы обнаружилось, что препарат под названием RU-486 способен продлить жизнь двух разных видов, которые используются в лабораторных условиях. Ученые предполагают, что результаты могут относится и к людям.

В лабораторных условиях команда исследователей изучала плодовую муху Drosophila и выявила, что препарат RU-486 продлевает жизнь спарившихся самок мух. Известно, что этот препарат также используется специалистами для лечения рака и болезни Кушинга, а также для прекращения ранней беременности.



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