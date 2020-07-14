После аварий «Норникеля» состояние Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов

14.07.2020, 2:30, Новости дня

Состояние гендиректора «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов на фоне аварий, сообщают СМИ.

Потанин остается самым богатым россиянином, но его состояние сократилось с 26,7 до 23,1 млрд долларов, пишет Forbes.

Состояние владельца «Новатэка» Леонида Михельсона, который идет следующим в списке богатейших россиян, составляет 22,3 млрд долларов, передает ТАСС.