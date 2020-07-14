 

После аварий «Норникеля» состояние Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов

14.07.2020, 2:30, Новости дня

Состояние гендиректора «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов на фоне аварий, сообщают СМИ.

Потанин остается самым богатым россиянином, но его состояние сократилось с 26,7 до 23,1 млрд долларов, пишет Forbes.

Состояние владельца «Новатэка» Леонида Михельсона, который идет следующим в списке богатейших россиян, составляет 22,3 млрд долларов, передает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / США осудили «вагнеровцев» за «постыдные действия» в Ливии

28.05 / Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах

20.06 / Для создания новых генов вирусы используют генетический код человека

05.06 / Вандалов, разрушивших ледовый городок в Благовещенске, лишили свободы на полгода

01.07 / Явка в Москве превысила 53%

25.05 / ВВП Германии в первом квартале сократился максимальными темпами с 2009 года

02.07 / НОМ получил более 52 тыс. сообщений о голосовании по Конституции

11.05 / Появились сообщения о ракетном ударе Ирана по своему же катеру

03.06 / Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве укравшего четыре рулона обоев екатеринбуржца

15.05 / Спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска