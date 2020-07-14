 

Из-за COVID-19 в Калифорнии решили закрыть бары, церкви и офисы

14.07.2020, 2:08, Новости дня

В Калифорнии, самом большом штате США, вводятся массовые ограничения на работу общественных учреждений, сообщили местные власти.

В связи с ростом случаев заболевания коронавирусом глава штата Гэвин Ньюсом велел закрыть бары, кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры и прочие учреждений, рестораны будут работать только на вынос.

В округах, где ситуация наиболее тяжелая, на три дня закрываются ТЦ, парикмахерские, церкви, фитнес-центры и офисы компаний, не связанных с критически важной общественной деятельностью, передает РИА «Новости».



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