Гонконгский Disneyland снова закрывается на фоне всплеска заражений коронавирусом

14.07.2020, 2:06, Новости дня

Walt Disney с 15 июля временно закрывает свой парк аттракционов в Гонконге на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом в городе, сообщила компания в понедельник.

За два дня до этого Disney открыла свой крупнейший парк, Walt Disney World во Флориде, где также наблюдается всплеск заражений.

«В соответствии с требованиями правительства и органов здравоохранения относительно проводимых в Гонконге профилактических мер, парк Hong Kong Disneyland будет временно закрыт с 15 июля», – заявила пресс-секретарь Disney.

Отели Disneyland Resort в Гонконге останутся открытыми, но скорректируют свою работу в соответствии с рекомендациями по охране здоровья и безопасности.

В понедельник в Гонконге зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 41 случай локальной передачи. С конца января в Гонконге зафиксировали 1 522 случая заражения, а в понедельник местные СМИ сообщили о восьмой смерти от коронавируса.

Власти Гонконг ужесточает меры социального дистанцирования на фоне растущих опасений по поводу третьей волны коронавирусных инфекций. Максимальная допустимая численность собраний сокращена с 50 до 4 человек. В последний раз такие меры в городе принимали во время второй волны в марте.

Гонконгский Disneyland возобновил работу в июне. Токийский парк аттракционов заработал в июле, шанхайский – в мае.

Открытие парков в Азии помогло Disney подготовиться к открытию парка во Флориде, сказал в интервью Reuters представитель Disney Джош Д’Амаро.

Флорида в последнее время превратилась в один из главных очагов распространения COVID-19. За последние две недели штат сообщил о 109 000 новых случаев коронавируса, опередив по этому показателю все остальные штаты США.