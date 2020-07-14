Эксперты: Путин может не остаться у власти до 2036 года

14.07.2020, 2:06, Новости дня

Несмотря на проведение конституционных поправок, президент России, возможно, не останется у власти до 2036 года, считают эксперты

Кремль успешно провел конституционную реформу, которая позволит Владимиру Путину еще дважды баллотироваться в президенты РФ. Что это означает для России, обсуждали эксперты в ходе состоявшейся в понедельник, 13 июля, веб-дискуссии «Конституционные изменения в России и путинизм 3.0», организованной Институтом изучения внешней политики в Филадельфии.

Эксперт института Крис Миллер (Chris Miller, FPRI) считает, что выбранный Владимиром Путиным способ сохранения власти путем дальнейшего управления страной в должности президента РФ стал самым прямолинейным из всех имеющихся ранее вариантов, однако он может оказаться не самым надежным, так как напрямую ассоциируется у населения с политическим застоем.

«Он (Путин) превращается в старого диктатора в советском стиле», – говорит Крис Миллер, отметив, что тем самым он делает именно то, за что сам ранее критиковал советскую номенклатуру – стагнацию проводимой политики и кадров. Кроме того, Владимир Путин может не остаться на посту президента до 2036 года, отмечает эксперт, добавив, что это достаточно длинный период, в течение которого могут произойти неожиданные изменения (эксперт отмечает, что эти изменения могут быть связаны как с настроениями в обществе, так и с возрастом президента РФ). Миллер не исключает, что перемены могут произойти и раньше: «Хотя Путин имеет большой список побед на выборах благодаря сочетанию популярности и фальсификаций – оба исторически довольно важных фактора – далеко не гарантировано то, что он сможет повторить то же самое в 2024 году, учитывая все ожидаемые и неожиданные потрясения, которые могут произойти до этого».

Среди проблем, с которыми сегодня сталкивается Кремль, эксперт отмечает также продолжающуюся экономическую стагнацию и падение уровня жизни, пандемию коронавируса и снижение популярности президента России. При этом именно падение уровня жизни эксперт считает ключевым фактором с точки зрения потенциальных политических изменений. Согласно большинству прогнозов, отмечает Миллер, уровень жизни в России будет оставаться низким в течение нескольких лет, и с большой вероятностью к 2023 году россияне станут беднее, чем они были десять лет назад. Вопрос в том, приведет ли экономическая стагнация к сильному давлению на российские власти со стороны всего населения, говорит эксперт, отмечая, что до сих пор этого не произошло. Одной из причин этого может быть все еще действующая кремлевская «патриотическая» волна, на которой было мобилизовано общество после 2014 года, или использование аргументов, что сегодня ситуация остается лучше, чем она была в 1990-е годы. Но рост давления со стороны общества может стать вопросом времени, добавляет Миллер.

Однако, даже если это давление будет расти, остается под вопросом то, насколько Кремль в целом будет восприимчив к необходимости улучшения экономической ситуации, и сможет ли он это реализовать. Путин до сих пор не хочет использовать средства из Фонда национального благосостояния для улучшения жизни россиян, а также не заинтересован в серьезных структурных изменениях в экономике и ее диверсификации, считает эксперт. Миллер добавляет, что на протяжении последних двух десятилетий российское правительство не уменьшило зависимость российской экономики от цен на энергоносители, несмотря на все принятые стратегии. Это в первую очередь связано с распределением власти среди элит, и тем, что изменение системы несет слишком большие риски для сохранения власти Кремлем.

Доцент кафедры политологии в Университете Колорадо Сара Уилсон Сохей (Sarah Wilson Sokhey, University of Colorado) отмечает, что сразу после проведения конституционных поправок, российские власти прибегли к новой волне репрессий против критиков Кремля и свободы прессы, в частности, арестовав губернатора Хабаровска Сергея Фургала и бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова: «Мы видели эти два громких ареста сразу после того, как он (Путин) провел конституционную реформу, чтобы иметь возможность снова участвовать в президентских выборах в 2024 году. Я не думаю, что это случайно».

Несмотря на то, что после ареста Сергея Фургала, члена ЛДПР и, таким образом, одного из немногих губернаторов, не принадлежавших к правящей партии «Единая Россия», в Хабаровске прошли несанкционированные массовые протесты, они были в большей степени направлены в защиту губернатора, чем напрямую против Путина и конституционных поправок, добавляет Сара Уилсон Сохей.

Поправка о продлении власти президента Путина была одной из среди приблизительно 200 изменений, включая такие, как улучшение системы здравоохранения или гарантия ежегодного повышения пенсий. Совершенно разные вопросы были собраны в единый пакет без возможности отдельного голосования, подчеркивает доцент Университета Колорадо. При этом Сохей сомневается в том, что многие поправки по социальным вопросам действительно будут воплощены в жизнь.

В 2000-х годах президент Путин имел высокую популярность среди населения, в числе прочего и потому, что уровень жизни россиян тогда существенно улучшился, констатирует эксперт. Кремль смог выполнить ряд своих обещаний по улучшению социальной сферы и уровня зарплат, в частности, благодаря высоким ценам на нефть, однако он никогда не реализовывал свои обещания полностью. Сегодня, при низких ценах на энергоносители, в условиях экономической стагнации и пандемии коронавируса, с которой российские власти не справляются, замалчивая реальное количество случаев заболевания и смертность, вопрос о том, претворит ли в жизнь Кремль новые «постконституционные» обещания, остается без ответа, отмечает Сара Уилсон Сохей.

«Мы видим возможность того, что Путин может потерять популярность и власть, – добавляет она. – Но невозможно точно предсказать, когда может наступить переломный момент».