 

Начало отопительного сезона в Украине находится под угрозой срыва – “Нафтогаз”

14.07.2020, 2:00, Новости дня

109 украинских предприятий накопили долги за газ, что ставит под угрозу начало нового отопительного сезона. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз України”.

“Нафтогаз України” информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств”, – отметили в пресс-службе.

Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, подчеркнули в “Нафтогазі”.

Предприятие опубликовало список должников, в нем 109 предприятий. Всего в Украине, по данным НАК, 1316 предприятий-теплопроизводителей.

В “Нафтогазі” напомнили, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются подписание договора с НАК и выполнение одного из условий – соблюдение уровня расчетов за газ не ниже 90% или заключение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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