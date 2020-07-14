С 2021 года виски Johnnie Walker будут продавать только в бумажных бутылках

14.07.2020, 2:00, Новости дня

Крупнейший мировой производитель алкогольных напитков премиум-класса британская компания Diageo 13 июля объявила на своем сайте о создании первой в мире экобутылки, в которой не используется пластик.

Diageo стала сооснователем предприятия Pulpex Ltd., которое занялось производством экологически чистых упаковочных технологий.

С 2021 года один из наиболее популярных продуктов, виски Johnnie Walker будут продавать только в бумажных бутылках.

“Эта бутылка может стать поистине новаторской”, – заявил главный специалист Diageo по устойчивому развитию Эван Эндрю.

Reuters отмечает, что Diageo использует менее 5% пластика в упаковке своей продукции. При этом фирма заявляла о стремлении полностью отказаться от неперерабатываемых материалов к 2025 году.

По данным программы ООН по окружающей среде, ежегодно в океан попадает более 8 млн тонн пластиковых отходов. Нынешние объемы производства пластмассы в 20 раз превышают показатели 60-х годов ХХ века. Если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы, заявляли эксперты ООН.