Минздраву Украины рекомендовали включить пневмококковую вакцину в календарь прививок

14.07.2020, 2:00, Новости дня

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) рекомендовала Министерству здравоохранения Украины вакцинировать конъюгированной пневмококковой вакциной детей до года, а также детей, родившихся до внесения вакцинации в календарь прививок, которым не исполнилось пять лет на момент начала вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья 13 июля в Facebook.

НТГЭИ разрабатывает схемы введения пневмококковой вакцины и дозы для утверждения Минздравом Украины.

“По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в 2015 году зарегистрировано 294 тыс. смертей детей в возрасте до пяти лет, обусловленных пневмококковой инфекцией. До начала применения пневмококковых вакцин заболеваемость пневмококковой инфекцией составила 44,4 случая на 100 тыс. детей до пяти лет в странах Европы и 167 случаев на 100 тыс. детей до пяти лет в США. Корректные данные о заболеваемости в странах со средним и низким уровнем доходов отсутствуют в связи с нехваткой возможностей проведения лабораторной диагностики”, – сообщили в ЦОЗ.

Група експертів з імунізації рекомендувала МОЗ України включити кон’юговану пневмококову вакцину в Календар… Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 13. juuli 2020

По информации центра, пневмококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судорог наблюдаются у 24,7% людей, болевших пневмококковым менингитом в детстве.