Мнение: Почему взбунтовались рабочие?
14.07.2020, 1:54, Разное
Это Эрман Ылыджак, 52-летний гражданин Турции, чье состояние оценивается в 3,8 млрд долларов.
Эрман Ылыджак – владелец строительной компании Renaissance Construction, которая строит в Туркмении, Турции, Ираке, Казахстане, Мозамбик. Ну и в России. Входящая в Renaissance Construction компания Renaissance Heavy Industries строит в Амурской области газоперерабатывающий завод «Газпрома», входящий в проект «Сила Сибири».
Оказывается Renaissance Heavy Industries уже три месяца не платит зарплату рабочим-вахтовикам. И работяги взбунтовались и устроили погром. Усмирять простых рабочих-иностранцев пришлось простым российским парням в погонах.
У меня огромное количество вопросов. Вот только некоторые из них.
Неужели в России нет компаний, способных построить газоперерабатывающий завод?
Неужели в России нет рабочих, способных работать на строительстве такого завода?
Неужели у миллиардера с состоянием в 3,8 млрд долларов, нет денег, чтобы рассчитаться с рабочими?
Источник: Ирек Муртазин
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