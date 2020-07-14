Мнение: Почему взбунтовались рабочие?

14.07.2020, 1:54, Разное

Это Эрман Ылыджак, 52-летний гражданин Турции, чье состояние оценивается в 3,8 млрд долларов.

Эрман Ылыджак – владелец строительной компании Renaissance Construction, которая строит в Туркмении, Турции, Ираке, Казахстане, Мозамбик. Ну и в России. Входящая в Renaissance Construction компания Renaissance Heavy Industries строит в Амурской области газоперерабатывающий завод «Газпрома», входящий в проект «Сила Сибири».

Оказывается Renaissance Heavy Industries уже три месяца не платит зарплату рабочим-вахтовикам. И работяги взбунтовались и устроили погром. Усмирять простых рабочих-иностранцев пришлось простым российским парням в погонах.

У меня огромное количество вопросов. Вот только некоторые из них.

Неужели в России нет компаний, способных построить газоперерабатывающий завод?

Неужели в России нет рабочих, способных работать на строительстве такого завода?

Неужели у миллиардера с состоянием в 3,8 млрд долларов, нет денег, чтобы рассчитаться с рабочими?