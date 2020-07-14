Мнение: Война. История. Общество.

14.07.2020, 1:50, Разное

Изображение с сайта wikipedia.org

У нас, как оказывается, есть «Российское военно-историческое общество». Создано по указу В.В.Путина в 2012-м году. В этом обществе состоят такие люди как, уважаемый лично мною, Сергей Шойгу, так и, не уважаемые лично мною, Дмитрий Рогозин (до 2019 года) и Владимир Мединский (по сей день).

Вот мало нам было ВШЭ и рассадника имени Ельцина в Екатеринбурге, Мединский ещё возглавил и это… «общество».

В этой статье, я хочу показать только один, не сомневаюсь что их намного больше, маленький, не сомневаюсь что есть примеры и побольше, пример результатов действия этого «общества» под руководством Мединского и существующего на наши с вами деньги.

Подробности под катом…

Попалась мне статья. Обычная и ничем не приметная, но покопавшись подробнее я очень сильно удивился.

Во первых, что это за сайт такой история.рф (HISTRF.RU). Мы люди связанные с IT имеем хорошую программку whois, которая нам ответит на вопрос, что же это за сайт. И вот что мы получили:

domain: HISTRF.RU

nserver: ns1.comsat.ru.

nserver: ns2.comsat.ru.

state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED

org: Rossiyskoe voenno-istoricheskoe obshchestvo

registrar: RU-CENTER-RU

admin-contact: https://www.nic.ru/whois

created: 2013-01-21T20:38:40Z

paid-till: 2021-01-21T21:38:40Z

Ну… Сайт создан в январе 2013-го. Ничего интересного. Но вот КЕМ этот сайт создан? И тут мы видим — «Rossiyskoe voenno-istoricheskoe obshchestvo». Т.е. получается, что само РВИО создано 29.12.2012 года, а уже менее чем через месяц после своего создания 21.01.2013 зарегистрировало «HISTRF.RU». Не криминально? Конечно нет. Но вернёмся к статье.

Дату публикации статьи на сайте история.рф мне обнаружить не удалось. Но зато в самой статье нашлась привязка ко времени:

Сегодня, когда мы отмечаем 46-ю годовщину окончания строительства Асуанского гидроузла

Поверим на слово. И так. «Торжественное открытие и ввод в эксплуатацию Асуанского гидроэнергетического комплекса состоялись 15 января 1971 года.» Прибавим. Отнимем. Два на ум пошло…. Получаем 15.01.2017-го года.

Теперь переходим к самому главному. В статье на сайте РВИО, очень похоже, использована информация из статьи от BBC размещённой 14.12.2009 года. По крайней мере мне больше нигде не удалось обнаружить информацию, о трети кредита списанного СССР.

Теперь прочитаем что же написали ребята из РВИО. Именно это и показывает то, что представляет их себя «Российское военно-историческое общество». Я специально привел ПОЛНОЕ название этого «общества». Это общество, которое по идее, должно заниматься военной историей России. И, кстати, финансового отчёта мне тоже не удалось найти. Может кто поможет?

И так. Читаем статью от история.рф, и сразу глаза начинают… Первые же строки статьи:

15 января 1971 в Египте была торжественно открыта Асуанская ГЭС, которую проектировали советские специалисты, а строили – за советские деньги

Чуть ниже будет указано, что строили за счёт КРЕДИТА который СССР предоставил Египту. Будет так же указано, что Египет кредит погасил. Но кто читает всю статью?

На этом пассажи не прекратились. Читаем дальше и офигиваем (выделено мною):

Строительство началось в рамках «великой дружбы» Хрущёва и египетского президента Насера, в 1964 году даже удостоенного звания Героя Советского Союза и отмеченного популярными в народе стихами:

Живёт в песках и жрёт от пуза

Полукадет, полуэсер,

Герой Советского Союза,

Гамаль Абдель на-всех-Насер.

Поверьте мне на слово, или можете сами пройти и почитать. Это написано на сайте история.рф который принадлежит РВИО.

А вот что написано в статье от BBC:

Египетский лидер Насер выразился цветисто: “За долгие годы совместного труда выковалась и закалилась арабо-советская дружба, не уступающая по своей прочности самой асуанской плотине”.

Вот что написано в википедии о президенте Гамаль Абдель Насер:

Насер остаётся культовой фигурой в арабском мире, почитаясь, в частности, за стремления к социальной справедливости и арабскому единству, политику модернизации и антиимпериализма.

Мне вообще не понятно, как посольство Египта ещё не отреагировало на подобное оскорбление президента на сайте РВИО.

Изображение с сайта 112.ua

Это написал на сайте РВИО, некий Иван Зацарин. Его фото я обнаружил на украинском сайте 112.ua. Последние статьи Ивана на этом украинском сайте датированы декабрём 2015-го года.

Информацию о кредите, предоставленном для постройки плотины, Иван взял их статьи ВВС. Сравним. Вот что написано о кредите в статье BBC:

Рука дружбы была протянута с востока. СССР дал Египту кредит на строительство, да к тому же треть его списал в знак новых хороших отношений.

Проценты с этого капитала российский “Гидропроект” имеет до сих пор, сооружая плотины на четырех континентах.

Вот что написал Иван из РВИО:

По кредитам Египет, кстати, рассчитался спустя несколько лет после окончания строительства. Как и планировал – из доходов Суэцкого канала. Правда, треть кредита советское руководство успело списать. Зато реализация столь масштабного гидротехнического сооружения стала отличной визитной карточкой для проектировщика – ОКБ «Гидропроект». Так что списание части долга можно рассматривать как своего рода благодарность за пиар: конструкторское бюро до сих пор по праву эксплуатирует славу проектанта Асуанского гидроузла, выполняя контракты в странах Азии и Африки.

Больше нигде я не смог найти информацию о «трети списанного кредита». Я ни в коем случае не берусь утверждать что этого не было. Я просто говорю о том, что мне не удалось найти источника, кроме статьи от ВВС. Я буду очень благодарен, если кто нибудь из корифеев пришлёт ссылки на официальные документы, если таковые имеются.

Зато вот то что понесли с этого сайта либеральные СМИ, мне найти удалось.

Вот статья от ukrrudprom.com, и название интересное что-то там в носу «Мутный атом. Как Кремль использует “Росатом” для вывода капитала из России»

Столь же масштабно выглядело строительство в Египте Асуанской ГЭС, которую Советский Союз начал возводить при Никите Хрущеве. Для проведения работ СССР выделил 400 млн полновесных советских рублей, но треть кредита пришлось списать.

Ельцин центр, ВШЭ, теперь ещё и «Российское военно-историческое общество». Я уже молчу, о том что заполонило наши телеэкраны. Молчу про то, что идет на «центральных» телеканалах. Пишу про то что идёт на «образовательных» в статье «Кто пропагандирует фашизм?».

Сколько ещё времени и сил нам потребуется, что бы вычистить эти авгиевы конюшни. Напомню, это только ОДНА статья. Сколько их там ещё? Статей которые обливают грязью нашу страну. Хоть кто нибудь этим занимается?

Плюя в своё прошлое, мы лишаем наших детей будущего. (Я)