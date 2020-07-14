Ученые работают над созданием нового препарата для лечения аутизма и синдрома Дауна

14.07.2020, 1:35, Новости дня

Учеными было обнаружено новое химическое соединение, которое в будущем может стать препаратом для лечения основных симптомов расстройств мозга: аутизма и синдрома Дауна.

В доклинических моделях специалистам удалось получить положительные результаты. Соединение способствовало уменьшению сложностей в выполнении когнитивных задач, социальных взаимодействиях и повторяющемся поведении, присутствующими во время нарушений нервной системы.

Для дальнейшей разработки этого препарата и его выпуска для лечения пациентов, учеными необходимо создать отдельную компанию при поддержке заинтересованных инвесторов. Пока в планах ученых только проведение углубленных доклинических исследований.