 

Лавров и Помпео обсудили саммит ядерной пятерки и Афганистан

14.07.2020, 1:30, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили возможность проведения саммита пятерки постоянных членов СБ ООН, сообщила глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус.

Ортэгус сообщила, что Помпео провел телефонный разговор с Лавровым, они «обсудили созыв лидеров постоянной «пятерки» в ближайшем будущем, чтобы отметить 75-ю годовщину основания Объединенных Наций».

Также обсуждались «вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, включая Афганистан». Американская сторона «затронула вопрос обеспечения безопасности выборов», передает ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.



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