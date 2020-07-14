Пресс-брифинг в Белом доме: президент выступает за закон и порядок

14.07.2020, 1:05, Новости дня

Президент Дональд Трамп поддерживает американских полицейских, защищающих жителей страны от преступников, остающихся на стороне закона и порядка и обеспечивающих мир на американских улицах. Об этом заявила в понедельник в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Пресс-брифинг прошел незадолго до круглого стола с участием президента, также организованного сегодня в Белом доме. На круглом столе выступили люди, в жизни которых произошли положительные изменения, благодаря правоохранительным органам.

Кейли Макэнани выразила соболезнования родственникам полицейских, убитых в Макаллене, штат Техас, при исполнении служебных обязанностей. В минувшие выходные полицейские Эдельмиро Гарса и Исмаэль Чавес были встречены выстрелами, когда прибыли по вызову в связи с сообщениями о домашнем насилии.

COVID-19: уровень смертности продолжает падать, несмотря на рост случаев заражения

Отвечая на вопрос о росте числа заражений COVID-19 в южных штатах, Кейли Макэнани призвала журналистов обратить внимание на то, что уровень смертности от коронавируса по-прежнему падает, в том числе, благодаря усилиям федеральных властей, внедряющих новые и эффективные методы лечения заболевания.

«В качестве примера, в Нью-Йорке [в начале пандемии] был 21 умерший на каждую тысячу случаев заражения, в Нью-Джерси – 20 смертей на каждую тысячу случаев. Это были соотношения, которые мы наблюдали всего несколько месяцев назад. Сейчас смертность в Нью-Йорке и Нью-Джерси снизилась до 1,7 на 1000 и 1,8 на 1000 соответственно… Во Флориде уровень смертности составляет 0,2 на каждую тысячу случаев, в Аризоне – 0,3 смертельных случая на каждую тысячу заражений. Мы видим, что наша терапия работает. Дексаметазон, ковалесцентная плазма и ремдесивир работают», – подчеркнула Макэнани.

Отвечая на вопрос о критических замечаниях, сделанных президентом в адрес доктора Энтони Фаучи, главного инфекциониста в составе рабочей группы Белого дома, Макэнани заявила, что утверждения о конфликте между Трампом и Фаучи не соответствуют истине.

«У доктора Фаучи и президента всегда были очень хорошие рабочие отношения», – заверила пресс-секретарь Белого дома.

Информация о российском вознаграждении талибам не нашла подтверждения

Отвечая на вопрос журналиста о том, собирается ли Белый дом «четко дать понять Российской Федерации о недопустимости предложения вознаграждения за головы американских военнослужащих», Макэнани в очередной раз заявила, что эти сведения покане нашли подтверждения, о чем не раз говорили в Министерстве обороны США, Совете национальной безопасности и офисе директора Национальной разведки.

«Я не собираюсь отвечать на вопрос, основанный на непроверенных разведданных», – заявила Макэнани, уточнив, что президент Трамп всегда выступал и будет выступать в роли защитника американских военных как в США так и за рубежом.

Помилование Стоуна – важный момент для американского правосудия

Комментируя вопрос о смягчении приговора бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну, Макэнани назвала помилование Стоуна «очень важным моментом для правосудия в этой стране». Пресс-секретарь Белого дома заявила о «полностью фиктивной охоте на ведьм» – российском расследовании, в ходе которого «ничего не было найдено».

По ее словам, спецпрокурор Роберт Мюллер «обвинил людей в процессуальных преступлениях, чтобы оправдать растрату средств налогоплательщиков» на проведение расследования.

Макэнани сравнила отношение к Стоуну, которого обвинили в даче ложных показаний Конгрессу, с отношением к экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейбу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и бывшему директору Национальной разведки Джеймсу Клэпперу. Все они, по словам Макэнани, давали ложные показания Конгрессу или федеральным следователям, однако в случае с этими людьми «не было 29 агентов ФБР, одетых в тактическое снаряжение, которые появлялись перед их домом в ходе предрассветного рейда, с винтовками М4, несущимися по лужайке, как это случилось с Роджером Стоуном», – заявила Макэнани.