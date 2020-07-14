Помпео и Лавров обсудили предстоящую встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН
14.07.2020, 1:05, Новости дня
Госсекретарь Майк Помпео в понедельник побеседовал по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента.
Госсекретарь США и глава внешнеполитического ведомства РФ обсудили вопрос о предстоящей в надалеком будущем встрече лидеров стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН в честь 75-летия со дня основания Организации Объединенных Наций.
В документе также говорится, что Помпео и Лавров обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Афганистан.
Госсекретарь также поднял вопрос безопасности во время выборов, отмечается в сообщении, с которым выступила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.
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Русская служба «Голоса Америки»
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