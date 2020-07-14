 

Готовим программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году – Лазебная

14.07.2020, 0:56, Новости дня

Министерство социальной политики Украины готовит новые программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году, сообщила министр соцполитики Марина Лазебная. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента Украины 13 июля.

Лазебная отчиталась о реализации инициативы президента по повышению пенсий людям старше 80 лет и выплате 1 тыс. грн гражданам, пенсия которых не превышает 5 тыс. грн. Средний уровень пенсии в Украине составляет 3400 грн, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

По информации министра, из Фонда борьбы с коронавирусом выделено 2,5 млрд грн на нужды Фонда социального страхования.

Страховые выплаты получили почти 5 тыс. человек, из них – 1100 медицинских работников, пребывающих на самоизоляции. Кроме того, страховые выплаты получили три семьи медицинских работников, погибших в результате борьбы с COVID-19, отметила Лазебная.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с объявлением в стране карантина правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1 тыс. грн пенсионерам, пенсия которых составляет менее 5 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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