 

Мнение: Вашингтонские краснокожие перекрасились.

14.07.2020, 0:47, Разное

Изображение с сайта homedepot.com

Ржу в голос с новости:

Клуб NFL “Вашингтон Редскинз” объявил о смене названия из соображений политкорректности

Они оказывается ещё и «изучали вопрос» о смене названия 🙂

“Редскинз” означает “краснокожие”, а эмблемой команды в настоящий момент является изображение индейца. Ранее спонсоры “Вашингтон Редскинз”, в числе которых почтовая компания FedEx и PepsiCo, обратились к руководству клуба с просьбой сменить название команды.

Мне кажется мы летим в средневековье.

Источник: Достало



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