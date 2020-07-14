 

Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков обратились в СК

14.07.2020, 0:40, Разное

…из-за нападения в Среднеуральском монастыре.

Телеведущая Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков обратились в Следственный комитет с требованием возбудить дело о воспрепятствовании журналистской деятельности (ст. 144 УК) из-за нападения на них в Среднеуральском женском монастыре, который находится в Свердловской области. Об этом Собчак сообщила в своем телеграм-канале.

Телеведущая указала в заявлении, что воспрепятствование деятельности было сопряжено «с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества» и совершено группой лиц. У Ерженкова после нападения зафиксировали перелом руки, у Собчак были синяки.

Нападение на телеведущую и оператора произошло 27 июня. Они приехали в обитель снимать фильм об опальном священнослужителе Сергии. После того, как Собчак отказалась покидать территорию обители, Ерженкова и бывшего послушника монастыря Филиппа атаковали спортсмены.

Сергий, лишенный 3 июля сана схиигумена, вместе со сторонниками занял Среднеуральский монастырь 16 июня. До лишения сана священнику запретили проповедовать и совершать религиозные обряды. Это произошло после того, как 26 апреля он в ходе проповеди заявил, что пандемии коронавируса не существует, и проклял тех, кто призывает закрывать храмы, опасаясь распространения инфекции. Его оштрафовали на 90 тысяч рублей по административной статье о фейках.

Помимо этого, Сергий призывал жителей не идти на голосование по поправкам в Конституцию, Генпрокуратура потребовала удалить его обращение.

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Источник: Новая газета



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