Специалисты рассказали о функциях, которые мозг выполняет во время сна

14.07.2020, 0:30, Новости дня

Ученые обнаружили, что мозг во время сна выполняет множество функций. Он принимает решения, сортирует воспоминания, создает ассоциации, избавляется от токсинов.

Во время нового исследования выяснилось, что даже после погружения в сон мозг способен принимать решения. К такому выводу ученые пришли, когда добровольцы сортировали слова на две категории с помощью нажатия кнопки. Обнаружилось также, что во время сна мозг обрабатывает новые воспоминания, проверяет связи со старыми и сортирует память таким образом, чтобы человек не смог забыть о нужных моментах.

Кроме этого исследователи выявили, что мозг способен во время сна строить ассоциативные связи между не связанными между собой вещами. Это способствует возникновению оригинальных идей в будущем. Также во сне мозг очищается от нейродегенеративных клеток и токсинов.