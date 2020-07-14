Назван гормон, который вызывает тягу к сладкому

14.07.2020, 0:30, Новости дня

Во время нового исследования были обнаружены конкретные клетки мозга, контролирующие тягу к сладкому и объем съеденной порции.

По словам ученых, понимание биологических механизмов, которые контролируют потребление сахара, имеет важные последствия для предотвращения многих проблем со здоровьем. Во время новой работы исследователи сфокусировались на гормоне факторе роста фибробластов 21 (FGF21). Этот гормон связан с чувствительностью к инсулину, контролем веса и энергетическим балансом.

Ранее стало известно, что в ответ на повышенный уровень сахара FGF21 вырабатывается в печени и оказывает влияние на мозг путем повышения желания употреблять чрезмерно сладкие продукты. Также учеными было установлено действие гормона на специфические нейроны в вентромедиальном гипоталамусе.