 

Специалисты рассказали, как улучшить батареи смартфонов

14.07.2020, 0:30, Новости дня

Международной группой ученых была предложена альтернатива литий-ионным аккумуляторам смартфонов.  

Литий является дорогостоящим щелочным материалом. В природе его запасы ограничены и по этой причине ученые находятся в поисках замены лития в качестве основы для аккумуляторов другим веществом. По мнению ученых, в гаджетах может быть использован натрий.

Было обнаружено, что если атомы натрия в батарее будут расположены один над другим, то подобное устройство продемонстрирует высокую энергоемкость. Особенностью технологии является оригинальный способ укладки — два слоя натрия размещаются между двумя слоями графена. По словам ученых, если технология будет успешной, можно будет говорить о создании нового поколения натриевых аккумуляторов.



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