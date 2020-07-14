Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток»

14.07.2020, 0:30, Новости дня

Обе нитки газопровода «Северный поток» останавливаются для планового техобслуживания, сообщил оператор проекта Nord Stream AG.

Работы пройдут с 14 по 26 июля. Их график был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что работы будут выполняться при полном соблюдении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Напомним, «Северный поток» запустили в 2011 году. В строительстве газопровода участвовали компании РФ и Германии, Франции и Нидерландов.