Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток»

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14.07.2020, 0:30, Новости дня

Обе нитки газопровода «Северный поток» останавливаются для планового техобслуживания, сообщил оператор проекта Nord Stream AG.

Работы пройдут с 14 по 26 июля. Их график был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что работы будут выполняться при полном соблюдении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Напомним, «Северный поток» запустили в 2011 году. В строительстве газопровода участвовали компании РФ и Германии, Франции и Нидерландов.



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