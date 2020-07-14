NYT – «я думал, это выдумка» — 30-летний техасец умер от коронавируса после COVID-вечеринки

14.07.2020, 0:29, Новости дня

В одном из техасских госпиталей от коронавируса скончался 30-летний американец, посещавший так называемую COVID-вечеринку. Перед смертью мужчина признался медперсоналу, что совершил ошибку, недооценив опасность заболевания, пишет The New York Times.



Reuters

30-летний техасец, который посещал так называемую COVID-вечеринку и не верил в существование заболевания, умер от коронавируса. Об этом рассказала главный врач Методистского госпиталя в Сан-Антонио Джейн Эпплби, пишет The New York Times.

Врач не сообщила, когда именно произошла эта вечеринка, сколько человек в ней участвовало или через какое время после неё был госпитализирован умерший мужчина. Его имя также не было раскрыто.

Но перед смертью пациент сообщил медсестре, что побывал на одной из подобных вечеринок, цель которых — проверить, существует ли COVID-19 на самом деле, или намеренно заразиться в попытке приобрести иммунитет. «Я думаю, что совершил ошибку. Я считал, что он (коронавирус. — ИноТВ) был выдумкой, но это не так», — заявил он.

По словам Эпплби, она поделилась этой историей, чтобы предостеречь остальных американцев, особенно жителей Техаса, где наблюдается новый всплеск эпидемии. К моменту публикации статьи в штате было зарегистрировано более 258 тыс. случаев заболевания коронавирусом и более 3,2 тыс. летальных исходов.

COVID-вечеринки — «опасное, безответственное и потенциально убийственное» занятие, считает Роберт Глэттер, врач скорой помощи нью-йоркского госпиталя Ленокс Хилл. «Посещение такого мероприятия может привести к ранней смерти или же к хронической и неослабевающей усталости, болям в груди, трудностям с дыханием и ежедневным лихорадкам, если вы останетесь живы», — предупреждает он.

Между тем некоторые эксперты и чиновники сомневаются, что COVID-вечеринки проводятся в действительности, или по крайней мере в масштабности этого явления. Так, в мае представители здравоохранения на юго-востоке штата Вашингтон сообщали, что у них есть доказательства двух случаев заражения вирусом на таких мероприятиях, но вскоре они признали, что допустили ошибку.

Кроме того, поступали сообщения, что в Алабаме студенты устраивали сборища и делали ставки, кто заразится коронавирусом первым. «Победитель» получал поставленные на кон деньги. Но у местных чиновников нет никаких подтверждений, что такие вечеринки проводились, обращает внимание издание.

В США практиковались и продолжают практиковаться «вечеринки ветрянки». На них родители приводят своих детей, чтобы те подхватили заболевание, которое, как считают некоторые, представляет для человека в зрелом возрасте бóльшую опасность, отмечает The New York Times.